شاومي تعتزم تطوير نظام HyperOS خالٍ من خدمات جوجل

وسط ترقب مستخدمي أجهزة شاومي لإصدار نظام HyperOS 3.0 المبني على أندرويد 16، أفادت تقارير بأن الشركة تدرس التعاون مع هواوي ومجموعة BBK – المالكة لأوبو وفيفو وون بلس – لتطوير نظام تشغيل مستقل خالٍ من خدمات جوجل.

وأشار موقع XiaomiTime، المهتم بشؤون الشركة الصينية، إلى أن شاومي تسعى إلى تطوير نسخة “متحررة من جوجل” من نظامها HyperOS، وذلك في خطوة تشبه هواوي، التي خرجت من مظلة جوجل منذ عام 2019 إثر العقوبات الأمريكية، وطوّرت بعدها نظام HarmonyOS وخدمات HMS الخاصة بها.

ومع التحديات التي واجهتها، نجحت هواوي في تعزيز أعمالها في قطاع المستهلكين وتحسين تجربة هواتفها الذكية، وهو ما قد يشجع شاومي على اتخاذ خطوة مماثلة يعدها بعض الخبراء مخاطرة كبيرة.

وتُصنّف شاومي الشركة الثانية الكُبرى في مجال صناعة هواتف أندرويد على مستوى العالم بعد سامسونج، وتستفيد من إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها جوجل في أجهزتها.

وقد يؤثر التخلي عن هذه البنية في قاعدة مستخدميها، ويزيد تكلفة تطوير خدمات بديلة، ويؤدي إلى تراجع حصتها السوقية.

ومع ذلك، يُحتمل أن تعمل شاومي على تقليل اعتمادها على جوجل تدريجيًا، من خلال التركيز على خدماتها الخاصة وتضمينها بنحو أوسع في نظام HyperOS.

وما زالت تفاصيل هذا التعاون المحتمل غامضة، كما أنه من غير المؤكد إذا كانت هذه الخطوة سيُكشف عنها بنحو رسمي قريبًا في ظل الصراع القائم بين الصين والولايات المتحدة.