زوكربيرج يعلن نهاية دور المبرمجين التقليديين في ميتا قريبًا

قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، إنه يتوقّع أن تتولى أدوات الذكاء الاصطناعي كتابة غالبية الأكواد البرمجية التي تنتجها الشركة خلال مدة تتراوح بين 12 و 18 شهرًا، في إطار تحول واسع نحو الاعتماد على الوكلاء الذكيين في تطوير البرمجيات.

وجاءت تصريحات زوكربيرج خلال مقابلة طويلة أجراها مع مقدم البودكاست دواركش باتيل، إذ أوضح قائلًا: “إنني أتوقع أننا سنصل خلال مدة تتراوح بين عام وعام ونصف إلى مرحلة تكتب فيها أدوات الذكاء الاصطناعي معظم الشفرة البرمجية المتعلقة بهذه الجهود. ولا أعني الإكمال التلقائي، بل أتحدث عن أدوات يمكنها تنفيذ اختبارات، وتحسين الأداء، ورصد المشكلات، وتكتب شفرة أعلى جودةً من تلك التي يكتبها المبرمج الجيد ضمن الفريق”.

وهذه ليست أول مرة يطرح فيها زوكربيرج مثل هذه التوقعات، إذ سبق له أن أشار في وقت سابق من هذا العام، إلى أن عام 2025 قد يشهد ظهور أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على أداء مهام مهندس برمجيات من المستوى المتوسط، وقادرة على تولي مهام كتابة الشفرات داخل الشركات.

لكن اللافت أن زوكربيرج كان قد أبدى قبل خمسة أشهر فقط تفاؤلًا أكبر بإمكانية وصول هذه الأدوات إلى مستوى يسمح باستبدال المبرمجين من المستوى المتوسط، في حين تشير توقعاته الحالية إلى أن هذا الإنجاز لن يتحقق قبل منتصف عام 2026 على أقرب تقدير، مما يعكس تراجعًا في إطار التوقيتات المتوقعة.

وتسلّط هذه التحولات الضوء على الحاجة إلى التعامل بحذر مع الوعود التي تطلقها شركات الذكاء الاصطناعي، خاصةً أن بعض التوقعات تبدو أقرب إلى دعاية تسويقية لتقنيات لم تكتمل بعدُ، وقد لا تصل أبدًا إلى مستوى الأداء الذي يروّج له صُنّاعها.

مجال البرمجة.. الذكاء الاصطناعي بديلًا للعنصر البشري

وفي ذلك الصدد، تتسارع وتيرة التحول نحو الذكاء الاصطناعي في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مع الاعتماد المتزايد عليه في عمليات تطوير البرمجيات، وتقليل الحاجة إلى فرق بشرية موسعة.

وفي تصريحات سابقة خلال أكتوبر الماضي، أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندار بيتشاي، أن أكثر من 25% من الأكواد البرمجية الجديدة أصبحت تُكتب اعتمادًا على أدوات الذكاء الاصطناعي، كما صرّح ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، حديثًا بأن تلك النسبة باتت تصل إلى 30% في شركته.

وفي خطوة مماثلة، أبلغ الرئيس التنفيذي لمنصة Shopify، توبي لوتكه، موظفيه هذا الشهر بأن أي طلب لزيادة عدد الموظفين يجب أن يسبقه إثبات بعدم قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء المهمة المطلوبة.

ومن جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لمنصة تعلّم اللغات Duolingo، لويس فون آن، أن شركته ستبدأ تدريجيًا التخلي عن بعض العناصر المساعِدة البشرية لصالح أدوات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق ذاته، أفادت تقارير صحفية، أن شركة OpenAI تجري محادثات للاستحواذ على شركة Windsurf الناشئة، التي طوّرت برنامجًا اعتمادًا على تقنية “vibe coding”، ويتيح إنشاء تطبيقات كاملة باستخدام أوامر نصية بسيطة.

وتعكس هذه التحركات حلمًا تسعى إليه شركات التقنية، وهو تمكين الذكاء الاصطناعي من إنتاج برمجيات أكثر كفاءة وبتكلفة أقل، مما يُحدث تحولًا كبيرًا في طبيعة العمل داخل قطاع البرمجيات حول العالم.