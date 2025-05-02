خطوة ثورية.. مايكروسوفت تزيل كلمات المرور افتراضيًا من الحسابات الجديدة

في خطوة كُبرى نحو مستقبل بلا كلمات مرور، أعلنت مايكروسوفت أنها ستطلب من المستخدمين الجدد إنشاء حساباتهم باستخدام وسائل تحقق أكثر أمانًا من كلمات المرور التقليدية، وهي مفاتيح المرور (Passkeys)، والإشعارات الفورية (Push Notifications)، ومفاتيح الأمان، دون الحاجة إلى تعيين كلمة مرور.

ويأتي هذا التحوّل بعد سنوات من دعم تسجيل الدخول إلى ويندوز دون كلمة مرور، والسماح للمستخدمين بحذف كلمات المرور من حساباتهم تمامًا، وقد باتت الحسابات الجديدة “خالية من كلمات المرور بنحو افتراضي”، بحسب ما أوضحته الشركة في إعلانها الرسمي.

وقالت مايكروسوفت: “كجزء من تحسين تجربة الاستخدام، نُغيّر السلوك الافتراضي للحسابات الجديدة. لن يُطلب من المستخدمين الجدد إنشاء كلمة مرور مُطلقًا، بل سيكون لديهم عدة خيارات لتسجيل الدخول دونها”.

وأشارت الشركة في بيان رسمي إلى أن المستخدمين الحاليين ما زال بإمكانهم حذف كلمات المرور من إعدادات حساباتهم إذا رغبوا في ذلك.

وتزامن الإعلان مع تقديم تصميم جديد ومرتب لنافذة تسجيل الدخول، وهو مُصمم بنحو خاص ليتماشى مع تجربة تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور أولًا بنحو أكثر سلاسة.

وفي إطار هذه المبادرة، قررت مايكروسوفت أيضًا تغيير اسم “يوم كلمة المرور العالمي” ليُصبح “يوم مفتاح المرور العالمي”، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم هذه التقنية خلال العام الجاري.

وأوضحت الشركة أن هناك نحو مليون مفتاح مرور جديد يُسجّل يوميًا، وأن معدل نجاح تسجيل الدخول باستخدام مفاتيح المرور يصل إلى 98%، مقارنة بـ32% فقط للحسابات التقليدية المعتمدة على كلمات المرور.

وتُعد مفاتيح المرور (Passkeys) طريقة جديدة أكثر أمانًا لتسجيل الدخول إلى التطبيقات ومواقع الويب، إذ تتيح استخدام المصادقة البيومترية، مثل بصمة الإصبع أو تعرّف الوجه أو رمز PIN أو نمط التمرير، للتحقق من هوية الشخص الذي يحاول تسجيل الدخول إلى حسابه بدلًا من الاعتماد على تركيبة اسم المستخدم وكلمة المرور.