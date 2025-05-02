جوجل تتيح ميزة تعديل الصور بالذكاء الاصطناعي في Gemini

أعلنت شركة جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق Gemini، يُمكّن المستخدمين من تعديل الصور مباشرةً داخل التطبيق بالذكاء الاصطناعي، سواء كانت صورًا شخصية مرفوعة من أجهزتهم أو صورًا ولّدها الذكاء الاصطناعي.

ويتيح التحديث الجديد للمستخدمين إجراء تعديلات متعددة في الصور ضمن تجربة تفاعلية داخل واجهة الدردشة، مثل تغيير خلفية الصورة، وإضافة العناصر أو استبدالها، وتنفيذ تعديلات بصرية مثل تغيير لون الشعر.

وأوضحت جوجل في منشور رسمي: “يمكنك مثلًا تحميل صورة شخصية، والطلب من Gemini إنشاء نسخة تظهر فيها بلون شعر مختلف”، مضيفةً أن المستخدمين يمكنهم أيضًا طلب إنشاء قصة للأطفال تتضمن صورًا مُخصصة، مثل “قصة ما قبل النوم عن التنانين”، على حد تعبيرها.

وقدّمت الشركة مثالًا بصورة لكلب عُدّلت لإضافة قبعة بيسبول، ثم نُقلت الصورة إلى مشهد على الشاطئ مع الإبقاء على القبعة، في استعراض لقدرات التعديل البصري.

وتقول جوجل إن هذه الأدوات قد تكون مفيدة للمصورين العاملين في مجالات تجارية أو إنتاج المحتوى.

ووصفت الشركة تجربة التعديل بأنها “أكثر ثراءً”، إذ تعتمد على تفاعل نصي وبصري مع المستخدم، مما يُسهم في تحسين تجربة الإبداع والتخصيص.

ولمواجهة المخاوف المتعلقة بالمعلومات المُضللة، أوضحت جوجل أن كافة الصور التي تُنشأ أو تُعدل عبر Gemini سوف تتضمّن علامة مائية غير مرئية عبر تقنية SynthID، مع اختبار إضافة علامة مائية مرئية لتمييز المحتوى المُنتج بالذكاء الاصطناعي بشكل أوضح.

يُذكر أن عملية الإطلاق سوف تبدأ خلال أيام، على أن تتوسع تدريجيًا لتشمل أكثر من 45 لغة ومُعظم دول العالم خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت الشركة قد واجهت انتقادات في وقت سابق من هذا العام، حين بدأ بعض المستخدمين باستخدام أدوات Gemini لحذف العلامات المائية من الصور، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في أوساط المصورين وصناع المحتوى.