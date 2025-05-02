جوجل تبدأ اختبار تطبيق الملاحظات الذكية NotebookLM

بدأت جوجل توفير تطبيق تدوين الملاحظات المدعوم بالذكاء الاصطناعي NotebookLM في متجري جوجل بلاي وآب ستور تمهيدًا لإطلاقه رسميًا بالتزامن مع فعاليات مؤتمر Google I/O 2025.

ويُعد تطبيق NotebookLM مساعدًا ذكيًا للبحث وتدوين الملاحظات، وقد صُمم لمساعدة الطلاب والباحثين في التعامل مع كم كبير من المصادر، وقد كان استخدامه يقتصر على أجهزة الحاسوب.

وستتيح النسخة الجديدة للأجهزة المحمولة للمستخدمين الوصول إلى دفاتر الملاحظات الخاصة بهم، وطرح الأسئلة وتلقي الإجابات بنحو فوري استنادًا إلى مصادرهم الخاصة، إلى جانب ميزة أخرى مهمة، وهي إمكانية الاستماع إلى تسجيلات “المطالعات الصوتية Audio Overviews” التي تشبه البودكاست.

ووفقًا للوصف الرسمي الذي وضعته جوجل في متجر التطبيقات، فإن التطبيق يتيح للمستخدمين إمكانية استعراض الدفاتر التي أُنشئت عبر الموقع الرسمي للخدمة، والوصول إلى المصادر المرفوعة في كل دفتر، والاستماع إلى التسجيلات الصوتية التي تُولّد عبر المنصة.

وتُعد ميزة تحويل الأوراق البحثية إلى بودكاست تفاعلي من أبرز المزايا التي روّجت لها جوجل في المدة الأخيرة، وقد حظيت بشعبية واسعة بين المستخدمين.

وسيكون التطبيق الجديد متاحًا أيضًا في أجهزة آيباد والأجهزة اللوحية الأخرى بنظام أندرويد، مما يوفّر تجربة استخدام أكثر سلاسة، مع دعم ميزة مشاركة المصادر من أي تطبيق آخر باستخدام قائمة “المشاركة” التقليدية في النظام.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل وسّعت حديثًا قائمة اللغات المدعومة، مما يسمح بإنشاء محتوى صوتي بلغات مختلفة، مثل اللغة العربية.

يُذكر أن تطبيق NotebookLM بات متاحًا للحجز مجانًا في متجر آب ستور، وللتسجيل الأولي في متجر جوجل بلاي، وبذلك سوف يُثبت تلقائيًا في أجهزة المستخدم إذا رغب في ذلك حال توفره.