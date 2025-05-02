آبل تُحذر مستخدمي آيفون في 100 دولة من هجمات تجسسية محتملة

أرسلت شركة آبل تحذيرات أمنية لعملائها في أكثر من 100 دولة، تنبههم إلى احتمالية تعرض أجهزتهم لمحاولات اختراق باستخدام برمجيات تجسسية متقدمة، وفقًا لما أكده عدد من الأشخاص الذين تلقوا هذه الرسائل بالفعل.

ولم تكشف آبل عن عدد الأفراد الذين اُستهدفوا بهذه الهجمات، ولا عن الجهة المسؤولة عن تنفيذها، لكن التحذير الرسمي الذي تداوله المستخدمون يشير إلى أن هذه الهجمات تستهدف أفرادًا بعينهم “بسبب هويتهم أو طبيعة عملهم”، مؤكدًا أن آبل “واثقة بدرجة عالية بصحة هذا الإنذار”.

وبحسب تقرير نشره موقع تك كرانش، فإن من المستهدفين عددًا من الصحفيين والسياسيين حول العالم. وقد استخدمت الشركة في تحذيرها مثالًا على برمجية Pegasus الخبيثة، التي تطورها شركة NSO Group الإسرائيلية المتخصصة في الهجمات السيبرانية.

وتوضح إرشادات آبل الرسمية بشأن إشعارات التهديد أن هذا النوع من الهجمات يُعد “باهظ التكلفة ويُكلف ملايين الدولارات، وعادةً ما يكون ذا مدة تأثير قصيرة، مما يُصعّب اكتشافه أو منعه”، مشيرةً إلى أن الغالبية العظمى من المستخدمين لن يتعرضوا لمثل هذه الهجمات.

وتظهر إشعارات التحذير، بحسب آبل، عند تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم، كما تُرسل عبر البريد الإلكتروني وتطبيق iMessage إلى العناوين وأرقام الهاتف المرتبطة بالحساب المستهدف.

وكانت آبل قد أرسلت تحذيرات مشابهة في العام الماضي إلى مستخدمي أجهزتها في 92 دولة. ومنذ عام 2021، تتواصل الشركة مع أفراد في أكثر من 150 دولة حول العالم لتحذيرهم من محاولات تجسس رقمية تستهدفهم.