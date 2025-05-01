سناب شات تعزز الإبداع في السعودية والإمارات بإطلاق عدسات الذكاء الاصطناعي

أطلقت منصة سناب شات ميزة إعلانية جديدة تُعرف باسم (عدسات الذكاء الاصطناعي) Sponsored AI Lenses، وتمثل هذه الميزة فرصة فريدة للمعلنين للتفاعل مع قاعدة مستخدمي المنصة بطريقة تفاعلية وجذابة.

إذ تتيح هذه العدسات للمعلنين إنشاء تجارب قابلة للمشاركة مباشرةً ضمن بيئة سناب شات، وتسمح هذه التجارب للمستخدمين التقاط صور شخصية (Selfies) مباشرةً عبر كاميرا سناب شات، ثم تعديلها بطرق إبداعية باستخدام مؤثرات بصرية مميزة مصممة الذكاء الاصطناعي.

إبداع بصري وتفاعل متجدد مع العلامات التجارية:

تُحدث عدسات الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في طريقة التعامل مع الصور التقليدية، مضفيةً عليها طابعًا إبداعيًا جديدًا، فهذه العدسات تتجاوز مجرد إضافة الفلاتر إلى الصور، بل تعمل على تحويل اللحظات اليومية العادية إلى قصص بصرية جذابة قابلة للمشاركة ترتبط بالهوية البصرية للعلامة التجارية المُعلنة.

ويُتيح هذا الشكل الجديد من التعبير البصري للمستخدمين إمكانيات واسعة للتعبير عن شخصياتهم من خلال صور شخصية تتسم بالمرح والابتكار، إذ يمكن للمستخدمين إدماج صورهم بسلاسة في مشاهد خيالية ومبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الانغماس في أجواء تعكس سحر الماضي الجميل، أو استكشاف تصورات مستقبلية متخيلة.

وقد طُورت هذه العدسات المبتكرة بالاعتماد على تقنية خاصة ومملوكة لشركة سناب، مما يضمن تفردها وأدائها العالي، وتهدف إلى تزويد العلامات التجارية بآلية مبتكرة للتفاعل مع جمهورها، وفي الوقت نفسه؛ تُتيح للمستخدمين فرصة فريدة للتعبير عن إبداعهم أثناء مشاركتهم لمحتوى علاماتهم التجارية المفضلة مع الأصدقاء.

اعتماد المعلنين المتزايد على عدسات الذكاء الاصطناعي:

تُظهر عدسات الذكاء الاصطناعي إمكانات إبداعية كبيرة، وهو ما دفع المعلنين إلى تبنيها واعتمادها ضمن إستراتيجياتهم التسويقية لإنشاء تفاعلات عميقة وجذابة مع الجمهور المستهدف. ومن الأمثلة البارزة على هذا التوجه استخدام فرقة الروك العالمية (كولدبلاي) لهذه العدسات في حملة إطلاق ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم (Moon Music).

فقد دعت الفرقة معجبيها للتفاعل معها من خلال تجربة عدسات الذكاء الاصطناعي الجاذبة، مما أسهم في زيادة كبيرة في مستوى التفاعل والمشاركات على نطاق واسع.

تعزيز الإعلانات وخفض تكاليف الإنتاج:

تعمل عدسات الذكاء الاصطناعي على الارتقاء بمستوى الإعلانات الإبداعية في سناب شات، خاصة في مناطق مثل دول الخليج، التي تشهد استخدامًا مكثفًا للمنصة. فقد أتاحت هذه العدسات للمستخدمين فرصة خوض تجارب غامرة وتفاعلية للغاية ترتبط مباشرة بالعلامات التجارية المفضلة لديهم.

ولم تكن هذه التجارب مجرد صور، بل هي تفاعل نشط يسمح للمستخدمين بإدماج أنفسهم وعناصر العلامة التجارية في محتوى بصري فريد، يسهل مشاركته مع الأصدقاء، مما يعزز انتشار العلامة التجارية.

كما يتيح هذا الشكل الجديد والمبتكر من التفاعل للعلامات التجارية من مختلف القطاعات والمجالات القدرة على إنتاج تجارب إعلانية تتسم بجودة بصرية عالية وجاذبية كبيرة للمستخدم، وتسهم هذه التجارب في تعزيز التفاعل المباشر مع العلامة التجارية وزيادة الوعي بها وترسيخ مكانتها في أذهان الجمهور بطريقة مبتكرة.

بالإضافة إلى ذلك؛ تُبسط هذه العدسات العملية الإبداعية للمعلنين بنحو كبير، فهي تلغي الحاجة إلى تصميمات معقدة ثلاثية الأبعاد أو مؤثرات بصرية مكلفة تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرًا من فرق الإنتاج المتخصصة، وتستعيض عنها بقوالب مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى تقليل أوقات الإنتاج الإجمالية للحملات الإعلانية بنحو ملحوظ، ومن ثم خفض التكاليف وزيادة الكفاءة.

تفاعل يومي ضخم:

تتوفر عدسات الذكاء الاصطناعي ضمن شريط التمرير الخاص بعدسات الواقع المعزز في منصة سناب شات، وهو مكان يتفاعل معه يوميًا أكثر من 300 مليون مستخدم حول العالم.

ويوفر هذا الموقع الإستراتيجي إمكانية وصول واسعة، إذ يمكن أن تظهر العدسة للمستخدمين بمعدل يتراوح بين 25% و 45% من مرات فتح الكاميرا يوميًا، مما يضمن ظهورًا قويًا للحملة الإعلانية.

ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق أقصى تأثير للحملة الإعلانية، بما يشمل زيادة الوعي بالعلامة التجارية، وتعزيز مستوى التفاعل المباشر، وتشجيع المستخدمين على مشاركة التجربة مع أصدقائهم، وكل ذلك يحدث بسلاسة داخل بيئة المنصة الواحدة.

مستقبل الإعلانات الإبداعية:

تواصل منصة سناب شات ريادتها وسعيها الدائم إلى تجاوز حدود ما هو ممكن في مجالي الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، وفي إطار هذا التطور المستمر، تمثل عدسات الذكاء الاصطناعي المدعومة بهذه التقنيات المتقدمة خطوة نوعية في مسار الابتكار.

فهذه العدسات ليست مجرد ميزة إضافية، بل هي أداة قوية مصممة خصوصًا لتمكين العلامات التجارية من تقديم محتوى إبداعي يعكس التعبير عن الذات والتنوع الثقافي، والأهم من ذلك، أن هذا المحتوى الإبداعي المصمم بواسطة عدسات الذكاء الاصطناعي لا يقتصر نفعه على جانب العلامات التجارية، فهو يُشكل منصة قوية تُمكّن مستخدمي سناب شات من التعبير عن ذواتهم وهوّياتهم الثقافية بطرق لم تكن متاحة من قبل.

ويتوافق ذلك تمامًا مع الطبيعة التي تتميز بها منصة سناب شات منذ نشأتها، كونها مساحة إبداعية تتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم ومشاركة جوانب من ثقافاتهم من خلال التفاعل المرئي والمحتوى القصير.