تسلا تدخل السعودية.. فهل يمكنها النجاح في سوق السيارات الكهربائية المكتظ بالمنافسين؟

شهد شهر أبريل 2025، انطلاقة رسمية لعمليات شركة تسلا للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، في خطوة مهمة ومُرتقبة تعكس عزم الشركة على التوسع في أسواق جديدة واستجابتها لتنامي الاهتمام بالسيارات الكهربائية في المملكة.

وقد كشفت تسلا عن إستراتيجيتها لدخول السوق السعودي، التي تشمل: تمكين العملاء من شراء سيارات تسلا مباشرة عبر الإنترنت، وافتتاح صالات عرض تفاعلية في المواقع الحيوية والمراكز التجارية الكبرى، لتوفير تجربة أحدث طرازات تسلا للجمهور، بالإضافة إلى البدء بإنشاء شبكة متطورة من محطات الشحن لضمان سهولة الاستخدام والتنقل، وتأسيس مراكز صيانة وخدمة متخصصة لتقديم الدعم الفني وخدمات ما بعد البيع لملاك سيارات تسلا في المملكة.

وأكدت تسلا أنها ستبدأ بيع شاحنتها الكهربائية (Cybertruck)، في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر، وهي المرة الأولى التي يُباع فيها هذا الطراز الكهربائي المثير للجدل خارج أمريكا الشمالية منذ الكشف عنه، وستبدأ عمليات التسليم في أواخر عام 2025 الجاري، وفقًا لما ورد في موقع تسلا الإلكتروني.

What if I told you I'm coming to the Middle East this year pic.twitter.com/ckDbNGvFTg

— Cybertruck (@cybertruck) April 10, 2025