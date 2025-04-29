LG تعتزم إيقاف التحديثات البرمجية نهائيًا عن أجهزتها

أعلنت شركة LG الكورية الجنوبية أنها ستوقف قريبًا دعم التحديثات البرمجية لأجهزتها المحمولة، داعيةً المستخدمين إلى تثبيت أي تحديثات متبقية في غضون الشهرين المقبلين، وفقًا لما ذكره موقع “أندرويد أوثوريتي” التقني.

وكانت LG قد انسحبت رسميًا من سوق الهواتف الذكية في عام 2021، وقد عزت انسحابها من القطاع إلى “شدة المنافسة” في السوق، وقررت تركيز جهودها في مجالات أخرى مثل مكوّنات السيارات الكهربائية، والأجهزة المتصلة، والمنازل الذكية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، وحلول الأعمال، والتقنيات المستقبلية الأخرى، مثل شبكات الجيل السادس 6G.

ومع توقفها عن تصنيع الهواتف، لم تتخلَّ LG عن مستخدميها، إذ تعهّدت بتوفير ثلاث تحديثات لنظام أندرويد لأجهزتها الرائدة الصادرة بدءًا من عام 2019، مثل سلسلة G و V، بالإضافة إلى هاتفي VELVET و Wing. وأما الإصدارات الاقتصادية، مثل Stylo و K الصادرة عام 2020، فقد حظيت بعامين فقط من التحديثات.

وشارف هذا الدعم على نهايته؛ إذ كشفت LG أنها ستُوقف نهائيًا خدمات تحديث الهواتف في 30 يونيو 2025، على أن يشمل ذلك خدمة “FOTA”، ومركز التحديثات (Update Center)، بالإضافة إلى أداة LG Bridge الخاصة بأجهزة الحاسوب، التي تُستخدم للنسخ الاحتياطي، وتثبيت التحديثات عبر USB.

ونبّهت الشركة إلى أن “المستخدمين لن يتمكنوا من تنزيل التطبيقات الافتراضية التي تُحذف عند تهيئة الهاتف، نظرًا إلى توقف توفير التحديثات”.

يُذكر أن LG قدّمت خلال سنوات نشاطها في السوق عددًا من الابتكارات اللافتة، منها هاتف LG G3 الذي كان أول هاتف ذكي يأتي بشاشة بدقة قدرها QHD، وتقنية التركيز التلقائي الليزري عام 2014، كما لاقت سلسلة G Flex ذات الشاشات المنحنية اهتمامًا واسعًا، إلى جانب هاتف LG Wing ذي التصميم الفريد بشاشتين تدور إحداهما بزاوية قائمة.

ويُنصح المستخدمون بتثبيت أي تحديثات متبقية في أقرب وقت ممكن قبل الموعد النهائي.