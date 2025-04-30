واتساب تحمي خصوصية محادثات الذكاء الاصطناعي بميزة جديدة

أعلنت شركة ميتا ميزة جديدة في تطبيق واتساب تحمل اسم “المعالجة الخاصة Private Processing“، وهي تُوفّر طريقة آمنة وخاصة للتفاعل مع مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها Meta AI.

وأكدت الشركة أن هذه الميزة اختيارية بالكامل، وستبدأ بالوصول إلى المستخدمين خلال الأسابيع المقبلة، مشددةً على أنه لن تكون هناك أي جهة، مثل ميتا أو واتساب أو أي جهة خارجية، قادرة على رؤية هذه التفاعلات.

وتهدف الميزة إلى منح المستخدمين القدرة على توجيه الذكاء الاصطناعي لمعالجة طلباتهم – مثل تلخيص المحادثات – ضمن جلسات محمية، إذ يُحذف محتوى الرسائل فور انتهاء الجلسة، مما يمنع أي جهة ضارة من الوصول إليها لاحقًا، حتى في حال تعرّض النظام للاختراق.

وتسعى ميتا من خلال هذه الميزة إلى منع المهاجمين من استهداف المستخدمين دون اختراق البنية التحتية الكاملة، كما أوضحت أنها ستُتيح لجهات مستقلة مراجعة أداء ميزة “المعالجة الخاصة”، والتحقق من التزاماتها المتعلقة بالخصوصية والأمان.

وذكرت الشركة أن النظام الجديد بات جزءًا من برنامج مكافآت اكتشاف الثغرات الأمنية، مع تعهّدها بنشر ورقة هندسية تفصيلية حول آليات الأمان مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي.

ووفقًا لما ذكرته ميتا، فإنه الطلبات الخاصة سوف تُمرر عبر مزود خارجي باستخدام بروتوكول OHTTP الذي يُخفي عنوان IP الخاص بالمستخدم، في خطوة مماثلة لما تفعله آبل في ميزة “الحوسبة السحابية الخاصة Private Cloud Compute”.

ومع ذلك، أوضحت تقارير تقنية أن أبرز فرق هو أن كافة طلبات الذكاء الاصطناعي في واتساب تُعالج في خوادم ميتا، ويجب على المستخدم تفعيل “المعالجة الخاصة” يدويًا، في حين تعتمد آبل على المعالجة في الجهاز بنحو افتراضي، وتلجأ إلى خوادمها فقط عند الحاجة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سعي ميتا إلى تعزيز الثقة بأدوات الذكاء الاصطناعي، مع المحافظة على خصوصية المستخدمين وأمان بياناتهم.