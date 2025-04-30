هواوي تتحدى إنفيديا بإطلاق أقوى منظومة ذكاء اصطناعي في الصين

بدأت شركة هواوي الصينية تسليم منظومة الذكاء الاصطناعي المتقدمة CloudMatrix 384 لعدد من عملائها المحليين، وذلك في ظل تصاعد الإقبال على بدائل محلية بعد القيود الأمريكية المُشددة التي حرمت الشركات الصينية من الوصول إلى رقاقات شركة إنفيديا الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن هواوي باعت أكثر من عشر مجموعات من منظومتها الجديدة، التي تربط مئات الشرائح ببعضها لتعزيز قدرات المعالجة. وأضاف أحد المصادر أن الجهات المُستلِمة ضمت مراكز بيانات ضخمة تخدم شركات تقنية صينية كبرى.

وتُعد CloudMatrix 384 نظامًا متكاملًا يضم 384 رقاقة من رقاقات Ascend 910C من هواوي، وهي تستخدم تقنية “العقدة الفائقة” التي تعتمد على ربط كافة الوحدات لرفع الأداء، ويهدف هذا التوجه إلى تعويض الفارق في قوة الأداء الفردي بين رقاقات هواوي ورقاقات GB200 من إنفيديا.

ومع أن رقاقات هواوي Ascend 910C أضعف منفردة من نظيرتها الأمريكية، فإن هواوي تؤكد أن CloudMatrix تتفوق على منظومة NVL72 من إنفيديا (التي تضم 72 رقاقة من نوع GB200) في عدة مؤشرات، إذ توفر قدرة معالجة أعلى بنسبة قدرها 67%، وسعة ذاكرة إجمالية تزيد بثلاثة أضعاف.

وصرّح المحلل ديلان باتيل، مؤسس شركة SemiAnalysis الاستشارية، للصحيفة بأن “تطوير هواوي منظومة CloudMatrix 384 يعني أن الصين باتت تمتلك نظام ذكاء اصطناعي قادرًا على التفوق على إنفيديا”.

ويأتي هذا التطور في وقتٍ تواجه فيه الشركات الصينية تضييقًا إضافيًا، إذ أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثًا أن رقاقة H20 من إنفيديا – المصممة لتتوافق مع القيود السابقة – أصبحت بحاجة إلى ترخيص خاص لتُباع في الصين، مما دفع الشركة إلى التحذير من خسارة نحو 5.5 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة.

وبحسب المطلعين، فقد أخبرت هواوي عملاءها أن النظام الجديد يوفّر بديلًا قويًا يُمكّنهم من الاستمرار بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في ظل القيود المفروضة على الصين.

وفي المقابل، أشار الخبراء إلى وجود عيوبٍ واضحة في منظومة CloudMatrix، أبرزها الاستهلاك المرتفع للطاقة الناتج عن استخدام عدد أكبر من الرقاقات، إضافةً إلى التكاليف التشغيلية المرتفعة، بسبب الحاجة إلى مهندسين متخصصين لإدارة البرمجيات، إذ تُقدّر هذه التكاليف بأنها تفوق مثيلتها لدى إنفيديا بثلاثة إلى خمسة أضعاف.

وتُباع منظومة CloudMatrix 384 بنحو 60 مليون يوان (أي نحو 8.2 ملايين دولار) لكل وحدة، وهو سعر أعلى بكثير من منظومة NVL72 التي تُباع بـنحو 3 ملايين دولار، بحسب تقديرات المحللين.

ومع ارتفاع التكاليف، يرى محللون أن وفرة الطاقة والمهندسين في الصين تجعل CloudMatrix خيارًا عمليًا ومناسبًا للمرحلة الحالية، خاصةً مع استمرار القيود الأمريكية على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.