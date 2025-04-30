جوجل تتيح إنشاء البودكاست باللغة العربية اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل تحديث ميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews“، وهي الميزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تحوّل النصوص إلى محادثات صوتية شبيهة بالبودكاست ضمن أداة NotebookLM، لتشمل أكثر من 50 لغة حول العالم، منها اللغة العربية.

وبالإضافة إلى العربية والإنجليزية، فقد باتت تلك الميزة تدعم لغات أخرى مثل الإسبانية والفرنسية والبرتغالية والألمانية والإيطالية والهندية والتركية والكورية والصينية وغيرها.

ويمكن للمستخدمين تفعيل هذه الميزة بلغات مختلفة من خلال التوجّه إلى إعدادات التطبيق في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة، ثم اختيار “لغة الإخراج Output Language” من قائمة تضم عشرات اللغات المتاحة، مما يتيح لهم الاستماع إلى المحتوى الصوتي، والتفاعل معه بلغتهم المفضلة.

وأوضحت جوجل أن هذه الخطوة تُعد خطوة أولية نحو الإمكانات المستقبلية للميزة، مشيرةً إلى نيتها مواصلة تطويرها وتحسينها استنادًا إلى تعليقات المستخدمين.

وكانت الشركة قد أطلقت ميزة “Audio Overviews” العام الماضي، ومنذ ذلك الحين أصبحت متاحة في أكثر من 200 دولة، كما أضافت خصائص جديدة تتيح للمستخدمين توجيه “مقدمي البودكاست” الافتراضيين، والتفاعل معهم في أثناء تشغيل المحتوى.

يُذكر أن جوجل قد أدمجت ميزة “المطالعات الصوتية Audio Overviews” حديثًا في روبوت الدردشة الذكي Gemini، وفي محرّر المستندات Google Docs، مما يوفّر إمكانية تحويل أنواع متعددة من المحتوى النصي إلى مواد صوتية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقدّمت جوجل تلك الميزة بالأساس كجزء من أداة NotebookLM لتلخيص المستندات التي تحتوي على كم كبير من المعلومات، بالإضافة إلى الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المستخدم بشأن المحتوى الموجود في المصادر التي أضافها، ويمكن لهذه الأداة مساعدة الطلاب والباحثين عند إضافة المصادر العلمية والأوراق البحثية، بالإضافة إلى إمكانية البحث عبر الإنترنت وجلب المصادر منه، والاستعانة بمقاطع الفيديو في يوتيوب وغيرها من المزايا.