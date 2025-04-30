إكس تدعم رفع مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K للمشتركين

في خطوة جديدة لتعزيز تجربة مشاهدة الفيديو وجذب المزيد من صنّاع المحتوى، بدأت منصة إكس – تويتر سابقًا – بالسماح لعدد من منشئي المحتوى بتحميل مقاطع فيديو بدقة قدرها 4K، في محاولة واضحة لمنافسة منصات مثل يوتيوب و Vimeo والحد من نزوح المستخدمين إليها.

وأوضحت المنصة عبر حسابها الهندسي الرسمي أن هذه الميزة ستُتاح قريبًا لكافة المشتركين في خدمة “إكس بريميوم” المأجورة.

وبحسب صفحة الدعم الفني، فإنه بإمكان المشتركين حتى الآن تحميل مقاطع فيديو بجودة قدرها 1080 بكسلًا، وبحجم يصل إلى 8 جيجابايت ولمدة تُقارب ثلاث ساعات. ومع إضافة دعم الدقة البالغ قدرها 4K، يُحتمل أن تعدّل المنصة حدود الحجم والمدة المسموح بهما لمقاطع الفيديو مستقبلًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحديثات التي اعتمدتها المنصة منذ استحواذ إيلون ماسك عليها، بهدف تشجيع المستخدمين على نشر محتوى مرئي أطول وأكثر احترافية.

وكانت إكس قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام تبويبًا مخصصًا لمقاطع الفيديو العمودية، مدعومًا باختصار مباشر في الصفحة الرئيسية في تطبيقاتها في الهواتف الذكية، مستفيدةً من الغموض الذي يحيط بمستقبل تيك توك في الولايات المتحدة، والذي قد ينتهي بحظر المنصة الصينية أو بيعها.

يُذكر أن إكس تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمنصة شاملة للمحتوى، مثل مقاطع الفيديو العالية الجودة، في ظل المنافسة المتزايدة مع شبكات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل ثردز وإنستاجرام.