OpenAI تطلق العنان لقدرات ChatGPT في التسوق الإلكتروني

أعلنت شركة OpenAI تحديث أداة البحث عبر الويب في ChatGPT، بهدف توفير تجربة تسوق إلكتروني أكثر تطورًا للمستخدمين.

ومع هذا التحديث، سيعرض المساعد الذكي عند البحث عن المنتجات مجموعة من التوصيات، مرفقة بصور وتقييمات للعناصر المختلفة، إضافةً إلى روابط مباشرة لصفحات الشراء.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين سيتمكنون من طرح أسئلة دقيقة بلغة طبيعية والحصول على نتائج مُخصصة وفقًا لاحتياجاتهم. ويشمل التحديث في مرحلته التجريبية فئات مثل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والمستلزمات المنزلية، والإلكترونيات.

وقد بدأت OpenAI بطرح الميزة الجديدة اليوم ضمن النموذج الافتراضي GPT-4o لكافة مستخدمي ChatGPT حول العالم.

ويُعد تحديث البحث في ChatGPT جزءًا من سعي OpenAI إلى منافسة شركة جوجل عبر توفير تجربة أكثر تخصيصًا للعثور على المنتجات والمعلومات عبر الإنترنت.

يُذكر أن التسوق الإلكتروني يشكّل أحد أهم مجالات أعمال جوجل، لكن اعتمادها الكبير على الإعلانات المدفوعة للحصول على مواضع مميزة في نتائج البحث أسهم، وفقًا لخبراء، في تراجع جودة الخدمة على مر السنوات.

وأكدت OpenAI أن خدمة البحث الخاصة بها تشهد نموًا سريعًا، مشيرة إلى أن المستخدمين أجروا أكثر من مليار عملية بحث عبر ChatGPT خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الشركة أن نتائج التسوق في ChatGPT تُحدد بنحو مستقل، دون تضمين الإعلانات ضمن هذا التحديث. وستُبنى النتائج على بيانات وصفية منظمة من أطراف خارجية، مثل الأسعار ووصف المنتجات والتقييمات، كما شددت OpenAI على أنها لن تحصل على أي عمولات من عمليات الشراء التي تُجرى عبر أداة البحث.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، يعارض سابقًا إدراج الإعلانات في ChatGPT، لكنه أبدى حديثًا انفتاحه على إدخال “إعلانات ذكية وملائمة”، تقوم على فرض عمولات على المشتريات دون بيع مواضع مميزة في نتائج البحث.

وتعتزم OpenAI إدماج خاصية “الذاكرة” في تجربة التسوّق لمستخدمي خطط Pro و Plus، حتى يتمكن ChatGPT من الرجوع إلى المحادثات السابقة لتقديم توصيات أكثر تخصيصًا.

وبالتوازي مع هذا التحديث، ستعرض أداة البحث في ChatGPT عمليات البحث الرائجة بمجرد أن يبدأ المستخدم بكتابة سؤاله، على غرار ميزة الإكمال التلقائي في محرك بحث جوجل.

وأعلنت OpenAI توفير أداة البحث عبر تطبيق واتساب، مما يتيح للمستخدمين إرسال استفساراتهم مباشرة إلى مساعدها الذكي، والحصول على إجابات مُحدثة.