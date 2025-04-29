واتساب تعمل على دعم المكالمات الصوتية والمرئية عبر الويب

تعمل واتساب حاليًا على إضافة خاصية المكالمات الصوتية والمرئية إلى إصدار الويب الخاص بها، مما يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات مباشرةً دون الحاجة إلى تطبيق الهاتف المحمول أو تطبيق الحاسوب في أنظمة ويندوز وماك، وفقًا لما ذكره موقع WABetaInfo في تقرير جديد.

وكانت واتساب قد أطلقت، في تحديث سابق الشهر الماضي، طريقة جديدة لبدء المكالمات الصوتية والمرئية ضمن الدردشات الفردية والجماعية عبر قائمة منسدلة مُخصصة لمستخدمي النسخة التجريبية، وتوسّع الشركة جهودها لتطوير مزايا الاتصال على نطاق أوسع.

ووفقًا للتقرير، فقد رُصد ظهور أيقونتي الكاميرا والهاتف أعلى نافذة الدردشة الجماعية في نسخة الويب، وهو ما يشير إلى أن واتساب تعتزم إتاحة مزايا الاتصال نفسها التي تقدمها عبر تطبيقها الأساسي.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من مساعي واتساب إلى توحيد تجربة المستخدم عبر مختلف المنصات، خاصةً في ظل تزايد الاعتماد على الخدمات السحابية والتواصل من خلال المتصفحات في بيئات العمل والتعليم.

ويُنظر إلى هذه الميزة المرتقبة على أنها استجابة مباشرة لمطالب المستخدمين، الذين طالبوا دومًا بإتاحة أدوات الاتصال عبر الويب دون قيود، خاصةً في الأجهزة التي لا تتوفر فيها إمكانية تثبيت التطبيقات.

وبمجرد إطلاق هذه الميزة رسميًا، ستُصبح واتساب منصة أكثر تنوعًا، أسوةً بخدمات الاتصال الأخرى، مثل منصة Teams التابعة لمايكروسوفت، التي تتيح للمستخدمين الدردشة والاجتماعات عبر متصفحات الإنترنت، مثل كروم وإيدج وسفاري دون الحاجة إلى تنزيل تطبيق منفصل.