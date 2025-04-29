نوثينج تكشف عن هاتف CMF Phone 2 Pro بمزايا متقدمة وسعر تنافسي

كشفت شركة نوثينج عن هاتفها الجديد CMF Phone 2 Pro، الذي يأتي بعدد من التحسينات في المواصفات والتصميم، مع تقديم مجموعة مميزة من الملحقات.

ويحمل الهاتف شاشة AMOLED قياسها 6.77 إنشات تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوعًا يصل إلى 3000 شمعة، مع بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تتيح استخدامًا يمتد ليوم كامل مع الاستخدام المتوسط.

ويضم الهاتف نظام كاميرات متطورًا يشمل كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو مُكبرة بدقة قدرها 50 ميجابكسل تدعم تقريبًا بصريًا حتى مرتين، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 8 ميجابكسل. ويضم الهاتف كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويدعم الهاتف بعض الملحقات التي يمكن تثبيتها على الجهة الخلفية، مثل عدسات الكاميرا القابلة للتبديل، ومحفظة مع حامل مدمج، وغطاء خاص يُثبت على الجهاز ويعمل كموصل مغناطيسي.

ويعتمد الهاتف على معالج MediaTek Dimensity 7300 Pro، الذي يُعد من الفئة المتوسطة، وتؤكد الشركة أنه يوفر أداءً أسرع بنسبة قدرها 10% وتحسينًا في الرسومات بنسبة قدرها 5% مقارنةً بمعالج Dimensity 7300 المُستخدم في الجيل الأول من الهاتف.

وتُعد التحسينات في الأداء محدودة، لكن الهاتف الجديد يتميز بتصميم مُحدَّث، علمًا أن الملحقات المُخصصة للجيل الأول لم تعد متوافقة سوى مع هذا الهاتف.

وفي المقابل، يقدم هاتف 2025 مجموعة من الترقيات المهمة، منها حصوله على تصنيف IP54 لمقاومة الماء (مقارنةً بمعيار IP52 في الإصدار السابق)، ونظام كاميرات مُحسّن، مع تطوير نظام الكاميرات.

ويبلغ سُمك الجهاز 7.8 ملم ويزن 185 جرامًا، ويدعم الهاتف تقنيات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.3 و NFC وشبكات الجيل الخامس 5G، إضافةً إلى مستشعر بصمة مُدمج تحت الشاشة.

ويتوفر هاتف CMF Phone 2 Pro بثلاثة ألوان، وهي البرتقالي والأسود والأبيض، مع توفر خيار اللون الأخضر في بعض الأسواق الأخرى.

ويبدأ سعر الهاتف من 280 دولارًا أمريكيًا، ومن المقرر طرحه في الأسواق بدايةً من شهر مايو المقبل، علمًا بأن الملحقات تُباع بنحو منفرد.