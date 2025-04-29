مشروع كويبر.. أمازون تتحدى ستارلينك بإطلاق أقمار الإنترنت الفضائي

أطلقت شركة أمازون أول مجموعة من أقمار “مشروع كويبر Project Kuiper” لتوفير الإنترنت الفضائي، في خطوة تشكّل بداية رسمية للمنافسة المباشرة مع شبكة “ستارلينك” التابعة لسبيس إكس، والمملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وجرى الإطلاق من قاعدة كيب كانافيرال الفضائية في ولاية فلوريدا، حيث حمل صاروخ Atlas V التابع لتحالف الإطلاق المتحد (ULA) 27 قمرًا صناعيًا إلى مدار أرضي منخفض على ارتفاع قدره 450 كيلومترًا، وتُعد هي أول مهمة من أصل 80 عملية إطلاق تخطط أمازون لتنفيذها لإيصال 3,236 قمرًا إلى المدار.

وأكدت الشركة أن كافة الأقمار فُعّلت بنجاح، وأنها بدأت بالفعل إرسال إشارات إلى المحطات الأرضية. وتوقعت أن تبدأ تقديم خدمات الإنترنت الفضائي “العالي السرعة والقليل التأخير” للمستخدمين في وقت لاحق من هذا العام.

وفي تعليق له عبر منصة إكس، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي: “إنها مجرد خطوة أولى في رحلة طويلة، لكنها تشكّل إنجازًا تقنيًا كبيرًا يعكس جهود فريق عمل مذهل، وأنا فخور بهم جميعًا”.

يُذكر أن مشروع كويبر الذي تبلغ كلفته 10 مليارات دولار قد أُعلن في عام 2019، وتخضع أمازون حاليًا لمهلة تنظيمية من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) لإطلاق 1,618 قمرًا – أي نصف عدد الأقمار المُخطط لها – بحلول منتصف عام 2026.

ويأتي ذلك في وقتٍ تواصل فيه “ستارلينك” توسيع شبكتها بنحو كبير، إذ أتمت سبيس إكس حديثًا مهمتها الخمسين خلال عام 2025، لترفع عدد عمليات الإطلاق المُخصصة لخدمة ستارلينك إلى 250 عملية، مع أكثر من 7,200 قمر نشط في المدار. وتسعى الشركة إلى إيصال عدد أقمارها إلى 12 ألف قمر، مع حصولها على موافقة تنظيمية لتوسيع الشبكة إلى 34,400 قمر.

وتنضم أمازون بذلك إلى سباق الإنترنت الفضائي الذي يضم أيضًا شركات مثل Eutelsat الفرنسية و Spacesail الصينية، في محاولة لتوفير بدائل منافسة، علمًا بأن سبيس إكس ما زالت تتفوق بفارق زمني وتقني كبير.