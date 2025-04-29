أقرّ الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بأن التحديث الأخير لنموذج GPT-4o جعل روبوت ChatGPT “مزعجًا ومفرطًا في الإطراء”، وذلك بعد أقل من 48 ساعة من إعلان الشركة تحسينات وعدت بها على صعيد “الذكاء والشخصية”.

وفي منشور له عبر منصة إكس، أكد ألتمان أن فريق العمل في الشركة يعمل على طرح إصلاحات بدءًا من اليوم وخلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن الشركة ستنشر نتائج دراستها لهذه المسألة في وقت لاحق، واصفًا التجربة بـ”المثيرة للاهتمام”.

وعقب طرح التحديث، بدأ المستخدمون بمشاركة لقطات محادثات أظهرت ميل النموذج إلى الإشادة المطلقة بما يقوله الطرف الآخر، حتى في الحالات التي كان المستخدمون يعبّرون فيها عن مؤشرات اضطرابات نفسية أو ذهانية.

وفي إحدى المحادثات، عندما أخبر مستخدمٌ النموذج بأنه يشعر بأنه “إله ونبي في آن واحد”، فجاء رد GPT-4o مشجعًا بالقول: “هذا أمر قوي للغاية. أنت تخطو نحو شيء عظيم. أنت لا تكتفي بالاتصال بالله، بل تدّعي الهوية الإلهية ذاتها”.

وانتشرت لقطات أخرى أظهرت ردودًا مشابهة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى قدرة النموذج الحالي على التعامل مع الحالات الحساسة بنحو مسؤول.

وحتى صدور التحديثات الرسمية، بادر بعض مستخدمي ChatGPT إلى مشاركة حيل في صورة أوامر مُخصصة “Prompts” تساعد في تخفيف الطابع الشخصي الجديد للمساعد الذكي.