سامسونج تطلق جهاز العرض الجديد The Premiere 5

أطلقت شركة سامسونج جهاز العرض الجديد The Premiere 5 وذلك بعد أشهر من الكشف عنه خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2025.

ويُعد التفاعل باللمس أبرز ميزة في The Premiere 5، إذ أوضحت سامسونج أن هذه التقنية تتيح استخدامات متعددة في اجتماعات العمل، والحصص الدراسية، وحتى في الترفيه المنزلي.

وتعتمد هذه الميزة على كاميرا بالأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى ليزر بالأشعة تحت الحمراء، لرصد حركة اليدين والأصابع عند لمس السطح الذي تُعرض عليه الصورة.

ويعتمد الجهاز على نظام عرض ثلاثي الليزر، لتقديم صورة بدقة قدرها 4K فائقة الوضوح. وينتمي The Premiere 5 إلى فئة أجهزة العرض القصير جدًا (UST)، إذ يستطيع عرض صورة بقياس يصل إلى 100 إنشٍ قطريًا من مسافة لا تتجاوز 43 سم عن السطح.

ويضم الجهاز ميزة Vision Booster، التي تستشعر تلقائيًا الإضاءة المحيطة في الغرفة، وتضبط التباين والألوان ومستوى السطوع بما يضمن أفضل جودة عرض ممكنة دون الحاجة إلى تعديل الإعدادات يدويًا.

ويعمل The Premiere 5 بنظام التشغيل Tizen OS 9.0 مع واجهة One UI، مما يتيح الوصول إلى أبرز تطبيقات بث الفيديو والصوتيات. كما يدعم التكامل مع منظومة SmartThings من سامسونج، مما يتيح التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية المتصلة عبر واجهة جهاز العرض.

وقد بدأت سامسونج طرح جهاز The Premiere 5 في كوريا الجنوبية بسعر يعادل نحو 1400 دولار أمريكي، ومن المنتظر طرحه في المزيد الأسواق مستقبلًا.

يُذكر أن سلسلة The Premiere تمثل خط أجهزة العرض بالليزر القصير المدى من سامسونج، وقد قُدمت أول مرة عام 2020 كخيار فاخر بديل للشاشات الكبيرة، بفضل قدرتها على عرض صور ضخمة انطلاقًا من جهاز قريب من جدار العرض.