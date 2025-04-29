تقارير: آبل تتخلى عن مزايا متطورة في شاشة هواتف آيفون 17 برو

أفاد تقرير جديد بأن شركة آبل أوقفت خططها لاستخدام طبقة واقية للشاشة مضادة للانعكاس وفائقة المقاومة للخدوش في إصداري آيفون 17 برو وآيفون 17 برو ماكس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع MacRumors نقلًا عن مصدر مطلع.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت في ربيع العام الماضي إلى أن آبل تعمل على طبقة واقية جديدة مضادة للانعكاسات، وتتميز بمقاومة أعلى للخدوش مقارنةً بزجاج “درع السيراميك Ceramic Shield” المُستخدم حاليًا في هواتف آيفون، لكن غياب أي تحديثات حول هذه التقنية الجديدة منذ ذلك الحين يُرجح أن المشروع لم ينجح كما كان متوقعًا.

ووفقًا للتقرير، فإن آبل واجهت صعوبات تقنية في توسيع نطاق عملية تصنيع تلك الطبقة الواقية لتتماشى مع الكميات الكبيرة التي تنتجها الشركة سنويًا، حتى وإن اقتصر استخدامها على الإصدارات الراقية فقط. ولذا، لن تكون تلك الطبقة الواقية للشاشة ضمن مزايا سلسلة آيفون 17 برو المنتظرة.

وتجدر الإشارة إلى أن هواتف آيفون الحالية مزودة بطبقة مقاومة لبصمات الأصابع فقط، في حين لم تركز آبل كثيرًا على تقنيات تقليل الانعكاس في شاشات هواتفها. وعلى النقيض، تقدم آبل خيار الشاشة ذات النسيج النانوي في بعض إصدارات أجهزة ماك وآيباد برو الحديثة، وهي ميزة تساعد في تقليل التوهج الصادر عن الشاشة، لكنها لم تصل إلى هواتف آيفون حتى الآن.

ويرجّح التقرير أن آبل قد تكون تخلّت مؤقتًا عن هذه التقنية، أو ربما تحوّلت إلى خيارات بديلة أبسط، ويُحتمل أن تعود آبل لاستخدام هذه التقنية في إصدارات مستقبلية من هواتف آيفون في حال تمكنت من تحسين عمليات التصنيع الخاصة بها.

وتأتي هذه الأنباء في وقت كشفت فيه سامسونج عن زجاج Gorilla Glass Armor في هاتف Galaxy S24 Ultra، وهو يتمتع بخصائص تقليل انعكاس الضوء بنسبة تصل إلى 75%، مما يعزز تباين الصورة تحت الإضاءة الساطعة، ويمنح الألوان مظهرًا أكثر واقعية، ثم عادت سامسونج، واستخدمت الجيل التالي من ذلك الزجاج في هاتف Galaxy S25 Ultra.