تستعد شركة آبل للكشف عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية الرائدة Watch Series 11 هذا الخريف بالتزامن مع إعلان هواتف آيفون 17، وتشير بعض التسريبات والتقارير إلى أن الساعة القادمة ستحصل على تحسينات ملحوظة في مجال الاتصال، والأداء، والمزايا الصحية.

وفي هذا المقال، نستعرض أبرز المواصفات المُتوقعة لساعة آبل Watch Series 11 القادمة هذا الخريف.

مودم جديد للاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G

حتى الآن، تعتمد ساعات آبل على مودمات خلوية من شركة إنتل تقتصر على الاتصال بشبكات LTE، لكن مع الطراز الجديد، تخطط آبل للانتقال إلى شرائح جديدة من شركة ميدياتك (MediaTek).

تدعم شرائح ميدياتك تقنية 5G RedCap، وهي نسخة مخصصة للأجهزة القابلة للارتداء تتيح الاتصال بشبكات الجيل الخامس بسرعات أقل مقارنة بالهواتف الذكية، وتستهلك طاقة أقل؛ مما يجعلها مثالية للساعات الذكية. وهذا التغيير قد يوفر للمستخدمين اتصالًا أسرع وأكثر موثوقية مقارنة بخيارات LTE الحالية.

تحسينات في المعالج والأداء

تُشير التوقعات إلى أن ساعة آبل Watch Series 11 ستعمل بمعالج S11 الجديد، الذي يتميز بكفاءة أكثر في استهلاك الطاقة من الجيل الحالي؛ مما يؤدي إلى إطالة عمر البطارية. ومن المُتوقع أن يأتي المعالج الجديد بحجم صغير يسمح بتوفير مساحة إضافية داخل الساعة قد تستغلها آبل لتركيب بطارية أكبر أو إضافة مكونات جديدة لتعزيز أداء الساعة.

مزايا صحية متقدمة

تعمل آبل حاليًا على تطوير تقنية جديدة لقياس ضغط الدم، وقد تكون ضمن المزايا الرئيسية في Series 11. ومع ذلك، لن تقدم المزية الجديدة قراءات دقيقة لضغط الدم الانقباضي والانبساطي، بل ستراقب المؤشرات العامة لارتفاع ضغط الدم وتنبه المستخدم عند وجود مشكلة محتملة. وعندما يتلقي المستخدم التنبيه، يمكنه مراجعة طبيب مختص لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تحديثات في تصميم واجهة المستخدم

ستحصل Series 11 على تغييرات في تصميم واجهة المستخدم عبر نظام watchOS 12 القادم في سبتمبر؛ إذ تشير التسريبات إلى أن الواجهة الجديدة ستتضمن عناصر بتصميم مستوحى من نظام visionOS، مع إدخال تأثيرات شبه شفافة على الأيقونات، وإضافة أزرار دائرية، دون أن يكون هناك تغيير جذري كامل.

توصيات صحية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ضمن تحديث iOS 19، من المُتوقع أن تُطلق آبل نسخة مطورة من تطبيق الصحة (Health)، تقدم توصيات صحية مخصصة للمستخدمين مدعومة بالذكاء الاصطناعي بالاستناد إلى البيانات التي تجمعها الساعة الذكية.

كما تشير الشائعات إلى نية آبل إضافة مزايا جديدة إلى تطبيق الصحة لتتبع الأنظمة الغذائية، مما قد يجعل هذا التطبيق منافسًا قويًا لتطبيقات تتبع اللياقة البدنية والتغذية الشهيرة مثل MyFitnessPal.

السعر المُتوقع

حتى مع وجود مخاوف من زيادة الأسعار بسبب فرض ضرائب جمركية محتملة على أشباه الموصلات، تشير معظم التقديرات إلى أن ساعة آبل Series 11 القادمة ستُباع بسعر يبدأ من 399 دولارًا.

ابتكارات مستقبلية قيد التطوير

بالإضافة إلى التحسينات المذكورة سابقًا، تواصل آبل العمل على مزايا متقدمة لإضافاتها إلى ساعاتها الذكية خلال السنوات القادمة، أبرزها:

دمج كاميرات صغيرة لدعم تقنيات الرؤية الذكية Visual Intelligence.

تطوير تقنية مراقبة غير جراحية لمستوى الجلوكوز في الدم، للمساعدة في التوعية والوقاية من مرض السكري.