مقارنة بين هاتفي Razr 60 Ultra و Galaxy Z Flip6

كشفت موتورولا قبل عدة أيام عن هاتفها القابل للطي الجديد Razr 60 Ultra الذي يُعد من أبرز المنافسين لهاتف Galaxy Z Flip6 من سامسونج.

ومع أن الهاتفين من فئة الهواتف القابلة للطي رأسيًا ويأتيان بتصاميم متقاربة ويمتازان بالحجم الصغير، فإن هناك الكثير من الفروق بينهما؛ إذ يضم هاتف Razr 60 Ultra شاشات أكبر، وبطارية ذات سعة أعلى، ومعالج أسرع، ويدعم الشحن بسرعة أعلى مقارنة بمنافسه من سامسونج. ومع ذلك، يمتاز هاتف سامسونج ببعض المزايا المتقدمة التي تجعله الخيار المفضل للعديد من المستخدمين.

ولتتعرف جميع أوجه التشابه والاختلاف بينهما، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Razr 60 Ultra من موتورولا و Galaxy Z Flip6 من سامسونج:

شاشة Razr 60 Ultra أكبر من شاشة Galaxy Z Flip6

تتميز سلسلة Razr من موتورولا بشاشات خارجية أكبر مقارنة بسلسلة هواتف Z Flip من سامسونج، وينطبق هذا الأمر على هاتف Razr 60 Ultra الجديد؛ إذ يبلغ مقاس الشاشة الخارجية في هذا الهاتف 4 بوصات، وهي أكبر من شاشة Z Flip6 التي تأتي بمقاس يبلغ 3.4 بوصات.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح شاشة هاتف موتورولا تشغيل معظم تطبيقات أندرويد المثبتة على الهاتف، وأما شاشة سامسونج الخارجية فتدعم مجموعة محدودة من التطبيقات.

وأما فيما يتعلق بالشاشات الداخلية الرئيسية، تأتي شاشة Razr 60 Ultra بمقاس قدره 7 بوصات مقارنةً بمقاس قدره 6.7 بوصات لشاشة Z Flip6، ويصل سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع مقابل 2600 شمعة في المتر المربع في شاشة هاتف سامسونج، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا مقابل 120 هرتزًا في شاشة هاتف سامسونج، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

يمتاز Razr 60 Ultra بقوة المعالجة

تفوق هاتف Galaxy Z Flip6 العام الماضي على Razr 50 Ultra بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3 المخصص لسامسونج، لكن مع Razr 60 Ultra، تغير الوضع؛ إذ يأتي الهاتف الجديد مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو المعالج نفسه الذي تعمل به العديد من الهواتف الرائدة مثل OnePlus 13، مما يَعِد بتحسينات كبيرة في الأداء مقارنةً بهاتف Z Flip6.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي Razr 60 Ultra مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 16 جيجابايت وسعة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد، وأما Z Flip6 فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت.

يحتوي Razr 60 Ultra على بطارية كبيرة ويدعم الشحن السريع

يحتوي Galaxy Z Flip6 على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، يمكن أن تستمر ليوم كامل في حال الاستخدام المعتدل. وأما هاتف موتورولا Razr 60 Ultra فيحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4700 ميلي أمبير في الساعة.

وفيما يتعلق بسرعة الشحن، يتفوق Razr 60 Ultra على هاتف سامسونج؛ إذ يدعم الشحن السريع TurboCharge بقوة تبلغ 67 واطًا، وأما Galaxy Z Flip6 فيدعم الشحن بقدرة تبلغ 25 واطًا، كما يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بسرعة الشحن اللاسلكي؛ إذ يدعم الشحن اللاسلكي بقوة تبلغ 30 واطًا مقابل 15 واطًا لهاتف سامسونج.

يدعم Galaxy Z Flip6 التحديثات البرمجية لمدة طويلة

في مجال دعم التحديثات، يتفوق هاتف سامسونج على هاتف موتورولا؛ إذ سيحصل على تحديثات لنظام أندرويد لمدة تبلغ سبع سنوات، مما يعني أن Galaxy Z Flip6 سيدعم نظام أندرويد 21 في عام 2031.

وأما موتورولا فتَعِد بتقديم ثلاث تحديثات رئيسية فقط لهاتفها الجديد؛ مما يعني أن أندرويد 18 سيكون آخر تحديث يدعمه Razr 60 Ultra.

Galaxy Z Flip6 مزود بمزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI

أضافت سامسونج إلى Galaxy Z Flip6 مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، مثل أدوات الكتابة، وتحرير الصور، وإنشاء الصور عبر الأوامر النصية، مما يُعزز تجربة الاستخدام بنحو كبير.

وأما مزايا الذكاء الاصطناعي Moto AI في هاتف موتورولا فهي محدودة، وتشمل: “Catch Me Up” و”Pay Attention”، اللتين تتيحان تتبع المحادثات وتلخيص المعلومات المهمة، بالإضافة إلى أدوات تحرير الصور مثل Group Shot المشابهة لمزية Best Take من جوجل.

السعر

يُباع Razr 60 Ultra بسعر يبدأ من 1300 دولار، وأما Galaxy Z Flip6 فيُباع بسعر يبدأ من 1100 دولار.

أيهما الأفضل؟

يتفوق هاتف Razr 60 Ultra على منافسه من سامسونج فيما يتعلق بقوة المعالجة، وسعة البطارية وسرعة الشحن، وحجم الشاشة الكبير والسطوع المرتفع، وهذه المزايا تجعله خيارًا جذابًا لمحبي الهواتف القابلة للطي الرائدة.

ومع ذلك، فإن دعم Galaxy Z Flip6 الطويل لتحديثات النظام، ودعم مزايا الذكاء الاصطناعي، وسعره الذي يقل عن سعر هاتف موتورولا.

المواصفات الكاملة لهاتفي Razr 60 Ultra و Galaxy Z Flip6:

المواصفات Motorola Razr 60 Ultra Galaxy Z Flip6 المعالج معالج ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3 ) الثماني النوى. الشاشة الرئيسية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 7 بوصات. الخارجية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 4 بوصات. الرئيسية: من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس قدره 6.7 بوصات. الخارجية: من نوع Super AMOLED بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 16 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. البطارية 4700 ميلّي أمبير في الساعة. 4000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والرمادي، والأحمر، والوردي. الأسود، والأصفر، والفضي، والأخضر، والأبيض، والأزرق، والبرتقالي. الوزن 199 جرامًا. 187 جرامًا. السعر يبدأ من 1300 دولار . يبدأ من 1100 دولار.