آبل تعتزم إطلاق نظارة Vision Pro المنخفضة التكلفة قريبًا

أفاد تقرير حديث بأن شركة آبل تعمل على تطوير نسخة منخفضة التكلفة من نظارتها للواقع المختلط Vision Pro، ومن المرجح الكشف عنها في وقت لاحق من هذا العام، بالتزامن مع إطلاق سلسلة هواتف آيفون 17.

وكانت نظارة Vision Pro، مع أنها أكثر أجهزة الواقع المختلط تقدمًا، قد واجهت بداية متعثرة بسبب سعرها المرتفع البالغ 3500 دولار، إلى جانب غياب منظومة برمجية متكاملة تدعم استخدامها، مما حدّ انتشارها بين المستخدمين.

وبحسب تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الإخبارية، فإن النسخة الجديدة ستكون نسخة مُخففة من Vision Pro، مع تقليص في بعض المزايا التقنية لتقليل التكلفة، مما يشير إلى تسارع وتيرة تطوير تلك المنتجات في ظل احتدام المنافسة في سوق أجهزة الواقع المختلط.

وتوقعت “بلومبرغ” طرح النظارة الجديدة بين نهاية عام 2025 والنصف الأول من عام 2026. وقد ظهرت في السابق شائعات حول تطوير نموذج يُعرف باسم “Vision One” من النظارة، مما يعزز هذه التوقعات.

ويطرح التقرير تساؤلات عن إستراتيجية آبل المستقبلية، وإذا كانت تطرح النسخة المنخفضة التكلفة بديلةً عن Vision Pro أو ستُطرح كخيار موازٍ بأسعار أقل، خاصةً أن الشركة تعمل أيضًا على تطوير نسخة رائدة جديدة يُتوقع أن تعمل بوضعية الاتصال السلكي بأجهزة ماك لتحقيق أداء أعلى مع تقليل مشكلات التأخير وعمر البطارية.

وفيما يتعلق بالمواصفات المتوقعة، أشار التقرير إلى أن النسخة ذات السعر الأرخص من نظارة آبل قد تأتي مزودة بشريحة M5 الجديدة، وهي الشريحة التي ستكون موجودة كذلك في الجيل المقبل من أجهزة ماك وآيباد برو المقرر إطلاقها لاحقًا هذا العام.

ومن المتوقع أن تشهد النظارة تحسينات في الوزن والحجم، إذ قد تزن أقل من نصف كيلو جرام، مع تقليل دقة الشاشة لتحقيق سعر يتراوح بين 1500 و 2500 دولار، مقارنةً بالسعر الأصلي البالغ 3500 دولار لنسخة Vision Pro.

وتبقى تفاصيل التصميم وطرق خفض الوزن غير معروفة حتى الآن، لكن يُتوقع أن تعمل آبل أيضًا على تحسين الجوانب المريحة للاستخدام، بعد أن واجهت النسخة الأولى انتقادات تتعلق بالوزن ومدى الراحة في أثناء الارتداء لمدد طويلة.