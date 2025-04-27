المزايا الجديدة المُتوقعة في ساعتي آبل Watch Ultra 3 و Watch SE 3 

بعد مرور عشرة أعوام على إطلاق الجيل الأول من ساعة آبل الذكية Watch Series، تستعد الشركة لتحديث تشكيلة الساعات الذكية الخاصة بها بمزايا قوية، مع تركيز خاص في تحسين الاتصال والمزايا الصحية. ومن المُتوقع أن تكشف آبل عن ساعتي Watch Ultra 3 و Watch SE 3 بالإضافة إلى ساعة Watch Series 11 في سبتمبر 2025 بالتزامن مع إعلان سلسلة هواتف آيفون 17.

ومع اقتراب موعد إعلان ساعات آبل الجديدة، ظهرت الكثير من الشائعات والتسريبات المتعلقة بالمواصفات والتحسينات التي ستحصل عليها كل من Watch Ultra 3 و Watch SE 3، وسنذكر فيما يلي أبرز ما ذكرته الشائعات:

ساعة آبل Watch Ultra 3

في عام 2024 لم تطلق آبل جيلًا جديدًا من سلسلة Ultra، بل اكتفت بتقديم لون جديد لطراز Ultra 2 دون تحديثات تقنية، لكن في هذا العام تستعد آبل لإطلاق الجيل الثالث من هذه الساعة مع إضافات جديدة تستهدف المستخدمين المحترفين ومحبي المغامرات. وأبرز هذه الإضافات:

دعم الاتصال عبر شبكات الجيل الخامس (5G) والأقمار الصناعية

من المُتوقع أن تحصل Apple Watch Ultra 3 على مودم جديد من MediaTek يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) للمرة الأولى. كما تشير بعض التقارير إلى نية آبل تزويد الساعة بمزية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل المستخدم قادر على إرسال رسائل نصية ومشاركة الموقع الجغرافي في حالات الطوارئ في أثناء التنقل في المناطق النائية أو خلال المغامرات البرية.

تحسينات في التصميم والشاشة

قد تحصل ساعة Ultra الجديدة على شاشة OLED واسعة الزاوية تعتمد على تقنية LTPO3، مما يجعلها أكثر سطوعًا بنسبة تصل إلى 40% في زوايا مشاهدة معينة، مع دعم لمعدل تحديث أسرع مقارنة بالجيل السابق.

مزايا صحية جديدة

تعمل آبل على تطوير مزية مراقبة ضغط الدم، التي قد تضاف إلى Ultra 3. ولن تقدم هذه المزية قراءات دقيقة، بل ستراقب مؤشرات ارتفاع الضغط وتقدم تنبيهات للمستخدم لإجراء متابعة طبية.

نظام watchOS 12 بتصميم جديد

ستعمل ساعة آبل Ultra 3 بنظام watchOS 12، الذي سيأتي بتصميم مستوحى من نظام visionOS مع أيقونات شبه شفافة وأزرار مستديرة. كما ستدعم الساعة بعض مزايا الذكاء الاصطناعي “Apple Intelligence” الجديدة التي ستعزز تجربة الاستخدام.

ساعة آبل Watch SE 3

منذ عام 2022 لم تحصل ساعة Apple Watch SE على أي تحديث، لكن عام 2025 سيشهد إطلاق الجيل الثالث منها، مع تحسينات ملحوظة تشمل الأداء والتصميم.

إليك أهم التحسينات المتوقعة في ساعة آبل Watch SE 3:

تحسينات في التصميم والشاشة

من المُتوقع أن تزيد آبل حجم شاشة الطراز الجديد من ساعتها الاقتصادية Watch SE 3 مع تضييق الحافات، كما أن هناك توقعات تشير إلى توفر الطراز الجديد بمقاسين، هما: 41 ملم و 45 ملم. بالإضافة إلى ذلك، قد تحصل Apple Watch SE 3 على خاصية التشغيل الدائم للشاشة (Always-On Display).

معالج أسرع وأداء محسّن

من المُتوقع أن تعمل SE 3 بمعالج S10 المستخدم حاليًا في ساعة Series 10، مما يُسرّع تشغيل التطبيقات وتحسين أداء المساعد الصوتي سيري. وقد تضيف آبل شريحة Ultra Wideband لدعم مزايا متقدمة مثل تحديد المواقع بدقة، والتكامل مع أجهزة المنزل الذكية HomePod.

تحسينات في المزايا الصحية

حتى الآن، تفتقر سلسلة SE إلى بعض المزايا المتقدمة مثل: تخطيط القلب وقياس درجة الحرارة، لكن الجيل الثالث منها قد يحصل على بعض المزايا الصحية الجديدة مثل: مزية الكشف عن انقطاع التنفس في أثناء النوم.