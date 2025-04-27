كشفت موتورولا عن هاتفها القابل للطي الرائد لعام 2025 وهو Razr 60 Ultra، وعند مقارنته بإصدار العام الماضي Razr 50 Ultra، نجد تشابهًا كبيرًا في التصميم العام والمزايا الأساسية، مثل الشاشة الخارجية الكبيرة التي تأتي بقياس قدره 4 بوصات، لكن Razr 60 Ultra الجديد يأتي مع مجموعة من الترقيات فيما يتعلق بقوة الأداء وسعة البطارية وسرعة الشحن؛ مما قد يجعله أفضل هاتف قابل للطي في عام 2025 حتى الآن.

ولتتعرف جميع التحسينات في الهاتف الجديد، سنوضح فيما يلي أبرز الفروق بين هاتفي موتورولا Razr 60 Ultra و Razr 50 Ultra:

Razr 60 Ultra أكثر متانة من الطراز السابق

مع أن Razr 60 Ultra يأتي في تصميم مشابه كثيرًا لتصميم Razr 50 Ultra، فإن الطراز الجديد شهد تحسنًا كبيرًا من ناحية المتانة؛ إذ يدعم Razr 50 Ultra معيار IPX8 الذي يوفر حماية ضد الماء فقط دون الغبار، وأما Razr 60 Ultra فيدعم معيار IP48؛ مما يعني قدرته على مقاومة الماء والغبار، وهذا يتيح استخدامه بأمان عند الشواطئ وأماكن السباحة.

كما أن الشاشة الخارجية في الطراز الجديد حصلت على حماية مُحسنة بفضل إضافة طبقة زجاجية من نوع Corning Gorilla Glass Ceramic الجديد، بالإضافة إلى إعادة تصميم المفصل باستخدام سبيكة تيتانيوم جديدة لزيادة الصلابة.

كل هذه التحديثات تعني أن الهاتف الجديد أكثر قدرة على مقاومة الصدمات عند السقوط أو التعرض للماء مقارنة بالإصدار السابق.

يتفوق Razr 60 Ultra على الطراز السابق بقوة الأداء

يمتاز Razr 50 Ultra بأداء جيد في الاستخدام اليومي، لكنه يظهر بعض الضعف عند استخدامه لأداء المهام الكثيفة مثل الألعاب.

عالجت موتورولا هذا الأمر مع الإصدار الجديد Razr 60 Ultra، فقد أضافت إليه معالج Snapdragon 8 Elite الرائد، الذي يجعله أقوى هاتف قابل للطي رأسيًا في السوق في الوقت الحالي.

وقد أثبت معالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم والذي يعمل به العديد من الهواتف الرائدة قوته الاستثنائية في معالجة المهام الكثيفة، وكفاءته في استخدام الطاقة.

يضم Razr 60 Ultra شاشة كبيرة وعالية السطوع

يضم هاتفا موتورولا شاشات خارجية بالمقاس نفسه الذي يبلغ 4 بوصات، لكن الشاشة الداخلية شهدت تغييرًا ملحوظًا في هاتف Razr 60 Ultra الجديد.

فبفضل الحافات النحيفة في الطراز الجديد تمكنت موتورولا من توسيع الشاشة الداخلية إلى 7 بوصات بدلًا من 6.9 بوصات في الإصدار السابق. ومع أن الفارق يبدو طفيفًا، فإنه يوفر مساحة عرض إضافية للتطبيقات والألعاب.

كما تغطي الشاشة طبقة مُحسنة من الزجاج الفائق النحافة، ووفقًا لموتورولا، تجعل هذه الطبقة الشاشة أكثر سلاسة بنسبة تبلغ 30% وتقلل وضوح التجاعيد الناتجة عن الطي مقارنة بالطراز السابق.

بالإضافة إلى ذلك، أصبحت الشاشة أكثر سطوعًا بنسبة تبلغ 50%، إذ يصل سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع مقارنة بسطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع في الإصدار السابق.

يضم الهاتف الجديد عدسة فائقة الاتساع

أضافت موتورولا عدسة مقربة إلى هاتف Razr 50 Ultra تدعم التقريب البصري بمعدل يبلغ 2x وتأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل؛ مما وفر أداءً ممتازًا للكاميرا حتى مع افتقار الهاتف للعدسة الفائقة الاتساع.

وأما في هاتف Razr 60 Ultra، فقد أزالت موتورولا العدسة المقربة، وأضافت عدسة رئيسية واسعة وعدسة فائقة الاتساع، كلتاهما بدقة قدرها 50 ميجابكسل، مع إضافة تقنية التركيز التلقائي.

كما أضافت موتورولا تقنيات جديدة إلى كاميرا الطراز الجديد مثل: Pantone Validated Colour و Pantone Validated Skin Tones لضمان الحصول على ألوان بدرجات طبيعية، بالإضافة إلى مزايا تحرير الصور مثل: Signature Style و Group Shot.

يتفوق Razr 60 Ultra على الطراز السابق بسعة البطارية وسرعة الشحن

يحتوي Razr 50 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع TurboCharge بقدرة تبلغ 45 واطًا، مما يسمح بشحن الهاتف بالكامل خلال أقل من ساعة.

وأما Razr 60 Ultra، فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بتقنية TurboCharge بقدرة تبلغ 67 واطًا.

السعر

يُباع هاتف موتورولا Razr 60 Ultra الجديد بسعر يبدأ من 1300 دولار. وأما Razr 50 Ultra فيُباع بسعر يبلغ 1139 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 512 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتفي موتورولا Razr 60 Ultra و Razr 50 Ultra:

المواصفات Motorola Razr 50 Ultra Motorola Razr 60 Ultra المعالج معالج (Snapdragon 8s Gen 3) الثماني النوى. معالج ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى. الشاشة الرئيسية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 6.9 بوصات. الخارجية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 4 بوصات. الرئيسية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 7 بوصات. الخارجية: من نوع LTPO AMOLED بمقاس قدره 4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. 512 جيجابايت أو تيرابايت واحد. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 50 ميجابكسل. البطارية 4000 ميلّي أمبير في الساعة. 4700 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والبرتقالي، والأزرق، والوردي. الأخضر، والرمادي، والأحمر، والوردي. الوزن 189 جرامًا. 199 جرامًا. السعر 1139 دولار للطراز الذي يأتي مع ذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 512 جيجابايت. يبدأ من 1300 دولار.