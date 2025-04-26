Perplexity تخطط لمنافسة جوجل في مجال الإعلانات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة Perplexity، أرافيند سرينيفاس، عن طموحات الشركة في أن تصبح لاعبًا رئيسيًا في سوق الإعلانات الرقمية، بل ومنافسًا مباشرًا لجوجل، وذلك من خلال بناء متصفح خاص بها يُدعى Comet بهدف جمع بيانات المستخدمين خارج نطاق التطبيق التابع للشركة.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في بودكاست TBPN، أوضح سرينيفاس أن أحد الأسباب وراء تطوير شركته متصفحًا خاصًا بها رغبتها في “الوصول إلى بيانات المستخدم حتى خارج التطبيق، لفهمه بنحو أفضل”، مؤكدًا أن “بعض الاستفسارات التي تُقدَّم للذكاء الاصطناعي تكون متعلقة بالعمل فقط، ولا تعكس حياة المستخدم الشخصية”.

وأشار سرينيفاس إلى أن البيانات المرتبطة بتفضيلات المستخدم الشرائية، والمطاعم والفنادق التي يزورها، والمواقع التي يتصفحها، توفر صورة أكثر اكتمالًا عن سلوكه، مما يسهم في تخصيص الإعلانات بنحو أكثر دقة.

وأوضح سرينيفاس أن الشركة تعتزم الاستفادة من هذا السياق العام لبناء ملف تعريفي دقيق لكل مستخدم، وعرض إعلانات ذات صلة ضمن تبويب “اكتشف Discover” في المتصفح.

وواجه متصفح Comet بعض العقبات في مراحل التطوير، لكن سرينيفاس أكد أنه يسير على المسار الصحيح ليُطلق رسميًا في شهر مايو المقبل.

وفي خطوة تعزز طموحاتها في التوسع والانتشار عبر الأجهزة المحمولة، أعلنت Perplexity شراكة مع موتورولا، سيُثبّت بموجبها تطبيق الشركة بنحو افتراضي في سلسلة هواتف Razr، ويمكن الوصول إليه عبر ميزة Moto AI باستخدام عبارة “Ask Perplexity”.

ومن جانبها، أفادت وكالة بلومبرغ بأن الشركة تجري محادثات مماثلة مع سامسونج، دون تأكيد رسمي من الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن تتبع سلوك المستخدمين عبر الإنترنت يُعد أحد أبرز الأساليب التي اعتمدت عليها شركات كبرى مثل جوجل وميتا لتحقيق مليارات الدولارات من الإعلانات.

وعلى غرار جوجل، تزرع ميتا تقنيتها الإعلانية في العديد من المواقع لجمع البيانات، حتى من أولئك الذين لا يملكون حسابات في فيسبوك أو إنستاجرام. وحتى آبل، التي تروّج لنفسها كمدافع عن الخصوصية، تجمع بيانات الموقع الجغرافي لمستخدمي بعض تطبيقاتها من أجل الإعلانات.

ولكن في المقابل، أدى هذا النوع من السلوك إلى تزايد الشكوك حول شركات التقنية الكبرى، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا.

ويأتي تصريح سرينيفاس في وقت تخوض فيه جوجل معركة قضائية مع وزارة العدل الأمريكية، التي تتهمها بممارسات احتكارية في مجال البحث والإعلانات. وتسعى الوزارة إلى إجبار الشركة على بيع متصفح كروم كجزء من تسوية مُحتملة.

وفي حال تحقق ذلك، فإن شركات OpenAI و Perplexity وياهو قد أعربت عن استعدادها لشراء متصفح كروم، وهو ما يتماشى تمامًا مع أهداف تلك الشركات لتوسيع نفوذها في عالم الإعلانات الرقمية.