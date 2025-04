OpenAI تُطلق إصدارًا “خفيفًا” من أداة البحث العميق في ChatGPT

أعلنت شركة OpenAI إطلاق إصدار جديد مُخفّف من أداة البحث العميق (Deep Research) المُدمجة في ChatGPT، ويتميّز هذا الإصدار بانخفاض تكلفته التشغيلية مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة.

ويعتمد الإصدار الجديد، الذي يحمل اسم Deep Research (Lightweight)، على نموذج o4-mini الذي تطوره OpenAI، وتؤكد الشركة أنه “قريب في ذكائه” من النسخة الأصلية التي تُستخدم في إعداد تقارير مطوّلة مدعومة بالمصادر والملخصات.

ومع ذلك، فإن النسخة الخفيفة تقدّم إجابات أقصر، مع الحفاظ على العمق والدقة المعهودة من نماذج الشركة الأخرى.

وبخلاف النسخة الكاملة المُقتصرة على مشتركي الخطط المأجورة، فإن الإصدار الجديد أصبح متاحًا لمستخدمي ChatGPT من أصحاب الحسابات المجانية بحد أقصى قدره خمس مهام شهريًا، في حين يحصل المشتركون في خطط Plus و Team على 25 مهمة شهريًا عبر النسختين، ويحصل مشتركو خطة Pro على 250 مهمة.

ومن المقرر أن يحصل مستخدمو الخطط التعليمية والمؤسساتية على إمكانية الوصول إلى الأداة الجديدة بدءًا من الأسبوع المقبل، بحدود الاستخدام نفسها الممنوحة لخطتي Plus و Team.

وتولي OpenAI هذا الإصدار أهمية خاصة، إذ تصفه بأنه “أقل تكلفة بكثير” من النسخة الأصلية، وهو ما يُعد أمرًا حيويًا في ظل التكاليف التشغيلية العالية التي تتحملها الشركة، والتي تصل إلى “عشرات ملايين الدولارات” فقط لمعالجة عبارات بسيطة مثل “من فضلك” و”شكرًا”، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات أخيرة.

وتُعد أداة Deep Research إحدى أدوات ChatGPT المتقدمة؛ إذ تتيح تحليل المواقع الإلكترونية والمصادر المختلفة عبر الإنترنت لإعداد تقارير عميقة تتضمن مراجع واضحة.

We've noticed many of you love using deep research, so we’re expanding usage for Plus, Team, and Pro users by introducing a lightweight version of deep research in order to increase current rate limits.

We’re also rolling out the lightweight version to Free users.

— OpenAI (@OpenAI) April 24, 2025