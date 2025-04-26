يوتيوب تختبر ميزة البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

بدأت شركة جوجل اختبار ميزة ذكاء اصطناعي جديدة في منصة يوتيوب، وهي ميزة تهدف إلى تقديم ملخصات مرئية لمقاطع الفيديو، وذلك على غرار ميزة “AI Overviews” التي ظهرت حديثًا في نتائج بحث جوجل.

وتعتمد الميزة الجديدة، التي تُختبر حاليًا لدى عدد محدود من مشتركي “يوتيوب بريميوم” في الولايات المتحدة، على روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل لتقديم أجزاء مختارة من مقاطع الفيديو تتناسب مع استفسارات البحث، خاصةً عند البحث عن مراجعات المنتجات أو الأنشطة والأماكن السياحية.

وأوضحت الشركة في منشور عبر منتدى مجتمع يوتيوب أن “الميزة الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أكثر الأجزاء فائدة في مقاطع الفيديو التي ترتبط بنتائج البحث، مثل البحث عن أفضل سماعات عزل ضوضاء، أو أبرز المتاحف في مدينة سان فرانسيسكو”.

ومع الفائدة المتوقعة من هذه الميزة، تُثار تساؤلات حول تأثيرها في عائدات صنّاع المحتوى، إذ يخشى البعض من أن تؤدي الملخصات الذكية إلى تقليل عدد المشاهدات المباشرة، تمامًا كما أثار ظهور ميزة AI Overviews في نتائج بحث جوجل جدلًا حول انخفاض أعداد الزوار للمواقع، وهو جدل ما زال مستمرًا حتى الآن.

وسيُتاح للمستخدمين تقديم تقييمات لهذه المقاطع التي يقدّمها الذكاء الاصطناعي من خلال زر الإعجاب أو عدم الإعجاب.

ولم تكشف جوجل حتى الآن عن المدة الزمنية لهذا الاختبار التجريبي أو عن نواياها بشأن تعميم الميزة لكافة المستخدمين مستقبلًا.