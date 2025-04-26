آبل تخطط لتجميع هواتف آيفون الأمريكية في الهند بدلًا من الصين

تواجه شركة آبل ضغوطًا متزايدة بسبب تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، مما قد يؤثر في سلسلة توريدها المعتمدة بنحو كبير على المصانع الصينية.

وكشفت صحيفة فايننشال تايمز أن آبل تعتزم نقل عملية تجميع كافة هواتف آيفون المُباعة في الولايات المتحدة إلى الهند، في خطوة قد تبدأ مطلع العام المقبل، ضمن مساعيها إلى تقليل الاعتماد على الصين وسط التصعيد الحالي في السياسات التجارية بين البلدين.

وتُباع في السوق الأمريكية أكثر من 60 مليون وحدة من آيفون سنويًا، مما يعني أن آبل قد تضطر إلى مضاعفة إنتاجها في الهند لتلبية هذا الطلب، وفقًا للتقرير. وتُعد هذه الخطوة جزءًا من إستراتيجية الشركة لتنويع سلسلة التوريد وتوزيعها جغرافيًا بنحو أكثر توازنًا.

وقد عظّمت آبل استثماراتها في الصين على مدار السنوات الماضية لبناء خطوط إنتاج متقدمة مكّنتها من ترسيخ مكانتها كشركة تكنولوجية عالمية بقيمة سوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار، لكن التصعيد الجمركي الأخير بين بكين وواشنطن يهدد استقرار هذه البنية؛ إذ فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية تصل إلى 145% على بعض الواردات الصينية، في حين ردّت الصين برسوم تصل إلى 125%.

وتعتمد آبل على شبكة تصنيع ضخمة في الصين تشمل شركاء مثل Luxshare Precision Industry وفوكسكون، مع وجود مصانع كُبرى في مدن مثل تشنغتشو، المعروفة بـ”مدينة الآيفون”، بالإضافة إلى ووهان وبكين ومدن أخرى، مما يعكس تعقيد عمليات التجميع التي تديرها الشركة هناك.

وتوجد إشارات صادرة عن الحكومة الأمريكية لتخفيف بعض الرسوم المفروضة على الصين، لكن آبل ما زالت مهددة بتداعيات مُحتملة قد تطال إمداداتها واستقرار إنتاجها، مما يدفعها إلى تسريع وتيرة التوسع في بلدان أخرى.

وفي هذا السياق، تواصل الشركة تعزيز وجودها الصناعي في الهند بالتعاون مع شركات مثل فوكسكون وتاتا للإلكترونيات عبر تأسيس مراكز إنتاج جديدة في ولايات جنوبية مثل كارناتاكا، وفي مدينة بنغالور.

وتملك فوكسكون مصنعًا في حيدر آباد يركّز على تصنيع سماعات AirPods، إلى جانب منشآت أخرى لشركاء آخرين مثل بيجاترون وويسترون.

ويفرض حجم الطلب الكبير في السوق الأمريكية على آبل زيادة استثماراتها في القدرات التصنيعية داخل الهند، لتلبية الاحتياجات وتقليل الاعتماد على الصين.

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت رسومًا متبادلة بنسبة قدرها 26% على الهند، لكن هذه الإجراءات جُمّدت لمدة قدرها 90 يومًا في ظل مفاوضات بشأن اتفاق تجاري ثنائي، في حين تبقى الرسوم الأمريكية العامة البالغ قدرها 10% سارية المفعول على الواردات الهندية.

وبنحو متوازٍ، تتجه آبل إلى توسيع عمليات الإنتاج في فيتنام، التي تُعد حاليًا مركزًا مهمًا لتصنيع أجهزة الشركة المختلفة، كما تبحث الشركة إمكانية الاستثمار في منشآت تصنيع بإندونيسيا، دون الكشف عن تفاصيل محددة حتى الآن.