على غرار OpenAI.. ياهو مستعدة لشراء متصفح جوجل كروم

كشفت شركة ياهو المُتخصصة في خدمات الإنترنت أنها تعمل على تطوير نموذج أولي لمتصفح ويب خاص بها، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها مهتمة بشراء متصفح “كروم” التابع لجوجل في حال قررت المحكمة إلزام الشركة ببيعه.

وجاء هذا التصريح خلال اليوم الرابع من قضية وزارة العدل الأمريكية المرفوعة على جوجل بشأن الإجراءات التصحيحية المُقترحة لمعالجة احتكار جوجل سوق البحث.

ومن المقترحات التي قدمتها الوزارة، مطالبة قاضي المحكمة أميت ميهتا بإجبار جوجل على التخلي عن ملكية متصفح “كروم” الذي ترى الوزارة أنه يشكّل “قناة توزيع محورية” لمحرك البحث، مما يمنح الشركة هيمنة مفرطة يصعب على المنافسين مواجهتها.

ولا تُعد ياهو الوحيدة المهتمة بشراء المتصفح الشهير، إذ أعرب قياديون من شركتي Perplexity و OpenAI العاملتين في مجال الذكاء الاصطناعي عن اهتمامهم بشراء “كروم” خلال جلسات الاستماع في المحكمة، في حين أشار الرئيس التنفيذي لمحرك البحث DuckDuckGo إلى أن شركته غير قادرة على تحمّل تكلفة الصفقة التي تقدّرها بنحو 50 مليار دولار أمريكي.

وأكّد بريان بروفوست، المدير العام لمحرك البحث ياهو أن نحو 60% من عمليات البحث تُجرى عبر المتصفحات، إذ يعتمد كثير من المستخدمين على شريط العنوان مباشرةً لإجراء البحث. ولهذا السبب، قال بروفوست إن ياهو بدأت منذ صيف العام الماضي تطوير متصفح داخلي تجريبي لفهم متطلبات إطلاقه في السوق، مضيفًا أن ياهو تُجري محادثات “مستمرة” مع شركات أخرى بهدف الاستحواذ على متصفح دون أن يكشف عن أسماء تلك الشركات.

وقدّر بروفوست أن عملية تطوير المتصفح الخاص بياهو قد تستغرق وقتًا يتراوح بين ستة وتسعة أشهر، مشيرًا إلى أن الاستحواذ على “كروم” سيكون طريقًا أسرع بكثير لتحقيق الانتشار المطلوب، وأضاف أن حصة ياهو في سوق البحث قد ترتفع من 3% إلى “خانة مزدوجة” في حال استحواذها على المتصفح، على حد تعبيره.

وقدّر بروفوست قيمة الصفقة بعشرات مليارات الدولارات، مؤكدًا أن ياهو قادرة على تأمين هذا التمويل بدعم من الشركة المالكة لها “أبولو غلوبال مانجمنت”.

يُذكر أن شركة “أبولو” تمتلك العلامة التجارية للمتصفح الشهير “نتسكيب”، الذي كان في صلب قضية احتكار أخرى، لكن هذا المتصفح لم يُعد متاحًا الآن.