ميتا تشن حربًا على المحتوى العشوائي في فيسبوك

أعلنت شركة ميتا أنها تكثّف جهودها لمحاربة المحتوى العشوائي المُخادع في منصة فيسبوك، في خطوة تستهدف الحسابات التي تحاول التلاعب بخوارزميات النشر لتحقيق انتشار أوسع.

وقالت الشركة في بيان رسمي نُشر عبر موقعها الرسمي إنها بدأت اتخاذ إجراءات تجاه الحسابات التي تنشر منشورات طويلة مرفقة بعدد كبير من الوسوم (الهاشتاغات)، أو تلك التي تتضمن عناوين غير مرتبطة بالصور المرفقة. وأوضحت ميتا أن الحسابات التي سوف يُكتشف تورطها في هذا النوع من المحتوى سوف تُقيّد منشوراتها لتظهر فقط للمتابعين الحاليين لها، كما ستُحرم من أي عائد مادي لتلك المنشورات.

وقالت ميتا: “إن المحتوى العشوائي يُعيق قدرة الآخرين على إيصال آرائهم، بغض النظر عن مضمونها، ولهذا نستهدف السلوكيات التي تُستخدم للتحايل على انتشار المحتوى لتحقيق الأرباح”.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من إطلاق فيسبوك تبويب “الأصدقاء فقط”، الذي يُظهر المنشورات بناءً على العلاقات الاجتماعية المباشرة دون تدخل خوارزميات المنصة في ترشيح المحتوى.

وأشارت ميتا أيضًا إلى أنها قد تحدّ انتشار الحسابات التي تتبعها مئات الحسابات المزيفة لنشر المحتوى العشوائي نفسه، مؤكدة أن هذه السلوكيات تهدف غالبًا إلى زيادة عدد المتابعين، وتحقيق مشاهدات عالية، واستغلال النظام لتحقيق دخل غير عادل.

وبالإضافة إلى ذلك، تختبر ميتا حاليًا أداة تتيح للمستخدمين الإبلاغ عن التعليقات غير المفيدة أو التي لا صلة لها بالمنشورات، كما أضافت أداة جديدة لأصحاب الصفحات تتيح لهم اكتشاف التعليقات وإخفاءها تلقائيًا من حسابات قد تحاول انتحال شخصيات الآخرين.

وتهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع جودة التفاعل والمحتوى في فيسبوك، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للمستخدمين وصنّاع المحتوى على حد سواء، وتسعى ميتا إلى تعزيز انتشار منصة فيسبوك بعد تراجعها خلال الأعوام الأخيرة أمام المنصات الأخرى المنافسة.