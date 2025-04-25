موتورولا تكشف عن هواتف Razr 60 الجديدة القابلة للطي

كشفت موتورولا رسميًا عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي لعام 2025، وهما هاتفا Razr 60 Ultra و Razr 60 اللذان يُعدّان أول هاتفين من الشركة يقدّمان مقاومة للغبار بمعيار IP48، وهي ميزة ما زالت فريدة في هذا النوع من الأجهزة.

Motorola Razr 60 Ultra.. أداء فائق وبطارية أكبر

يأتي Razr 60 Ultra بتحديثات بارزة تشمل شاشة مُحسّنة، وبطارية أكبر، وتحسينات في الكاميرا، وأداء رائد بفضل معالج Snapdragon 8 Elite.

ويتميّز الهاتف ببطارية أكبر من الإصدار السابق سعتها 4,700 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة قدرها 68 واطًا سلكيًا، و 30 واطًا لاسلكيًا.

وتحافظ الشاشة الخارجية على حجمها البالغ 4 إنشات، لكن مع تحسينات كبيرة أبرزها استخدام زجاج Gorilla Glass Ceramic، وسطوع أقصاه 3,000 شمعة، ومعدل تحديث يصل إلى 165 هرتزًا. وأما الشاشة الداخلية، فهي بقياس 7 إنشات بدقة قدرها 1224 بكسلًا، وسطوع يصل إلى 4,000 شمعة، مع تغطية لونية واسعة بنسبة قدرها 120% للمعيار اللوني DCI-P3.

ويتوفر الجهاز بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت من نوع (LPDDR5X)، وسعة تخزين تبلغ تيرابايت، ويعمل بنظام أندرويد 15 بنحو افتراضي مع دعم مساعد جوجل الذكي Gemini على نطاق واسع، ويدعم الهاتف تقنية Dolby Vision عند التصوير وعرض المحتوى، وتقنية Dolby Atmos للصوتيات.

ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل بفتحة عدسة قدرها f/1.8، وهي تدعم التثبيت البصري OIS والتركيز التلقائي المتعدد البكسلات، مع دعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 8K وبمعدل إطارات قدره 30 إطارًا في الثانية. وأما الكاميرا الثانية الواسعة المجال، فهي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتغطي مجالًا للتصوير حتى 122 درجة، وتدعم التصوير من قرب (وضع ماكرو). ويضم الهاتف كاميرا أمامية دقتها 50 ميجابكسل.

Motorola Razr 60.. خيار أرخص بمواصفات متوازنة

تطرح موتورولا هاتف Razr 60 مع التركيز على تقديم تجربة قابلة للطي بسعر مقبول، ويشترك مع إصدار Ultra في دعم معيار الحماية IP48.

ويأتي الهاتف بشاشة خارجية أصغر قليلًا (قياسها 3.6 إنشات)، لكنها ما زالت أكبر مقارنةً بهواتف أخرى مثل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 6. وأما الشاشة الداخلية، فهي من نوع P-OLED وقياسها 6.9 إنشات، بدقة قدرها 1080 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا.

ويعتمد الهاتف على معالج Dimensity 7400X، مع تحسّن بنحو 15% في أداء الذكاء الاصطناعي مقارنةً بالجيل السابق. ويوفر خيارات متعددة للذاكرة العشوائية تتراوح بين 8 و 16 جيجابايت، مع سعات تخزين تبدأ من 128 جيجابايت، وتصل إلى تيرابايت.

وتبلغ سعة البطارية 4,500 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقوة قدرها 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا. ويضم الهاتف كاميرتين خلفيتين: كاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع دعم تقنية التثبيت البصري OIS، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل تدعم وضع التصوير من قرب. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل.

وستطرح موتورولا هاتفيها الجديدين في شهر مايو المقبل، وسيبدأ سعر Razr 60 Ultra من 1,300 دولارٍ أمريكي، في حين سيبدأ سعر هاتف Razr 60 من 700 دولارٍ أمريكي.