أدوبي تُطلق تطبيق Firefly الجديد وتُحدّث نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

كشفت شركة أدوبي خلال مؤتمرها “Max London” عن تحسينات جديدة في أدواتها الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي بإطلاق تطبيق Firefly الجديد، وتقديم نماذج توليدية مُحسّنة من عائلة Firefly.

ويتيح تطبيق Firefly الجديد، الذي يعمل عبر الويب، للمبدعين توليد محتوى بصري وصوتي متنوع، مثل الصور والفيديو والصوتيات والرسوميات المتجهة (Vectors)، بالاعتماد على نماذج Firefly التوليدية التي طوّرتها أدوبي.

وأعلنت الشركة عن نموذجين جديدين لدعم التطبيق، وهما: Firefly Image Model 4 و Firefly Image Model 4 Ultra. ويُعد النموذجان أسرع نماذج الشركة وأكثرها دقة وواقعية حتى الآن، إذ يُنتجان صورًا بجودة عالية تصل إلى دقة قدرها 2K، ويوفران تحكمًا متقدمًا مثل زوايا التصوير والتكبير وسرعة التنفيذ. ويوفر إصدار Ultra على وجه التحديد تجربة مُخصصة للمشاهد المعقدة التي تتطلب تفاصيل دقيقة وهياكل صغيرة.

وأعلنت أدوبي إتاحة نموذج Firefly Video للعامة بعد أن كان متوفرًا بنسخة تجريبية منذ فبراير الماضي. ويسمح هذا النموذج بإنشاء مقاطع فيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا انطلاقًا من أوصاف نصية أو صور، كما يُمكّن المستخدمين من تعديل لقطات الفيديو وتكوينها بأساليب احترافية، بالإضافة إلى تصميم عناصر حركية مبتكرة.

وأما على صعيد الرسوميات، فقد أصبح تحويل النصوص إلى رسوميات متجهة (Vectors) متاحًا الآن عبر نموذج Adobe Vector Model، مما يتيح للمصممين إنشاء شعارات وتصاميم وأيقونات وأنماط رسومية قابلة للتعديل الكامل باستخدام أوامر نصية وبلغة طبيعية.

وفي خطوة أخرى متقدمة، بدأت أدوبي إتاحة نماذج توليدية من شركات خارجية ضمن منصتها، مثل نموذج GPT-4o من OpenAI، ونموذجي Imagen 3 و Veo 2 من جوجل، بالإضافة إلى نموذج Flux 1.1 Pro من Black Forest Labs، مع خطط لإضافة المزيد من النماذج من شركات أخرى مثل Fal.ai و Ideogram و Luma و Pika و Runway خلال الأشهر المقبلة.

خاصية جديدة لحفظ حقوق المبدعين

وفي إطار جهودها لدعم الشفافية وحفظ حقوق الملكية الرقمية، أعلنت أدوبي الإطلاق التجريبي العام لتطبيق مجاني يُدعى Content Authenticity، يُمكّن المبدعين من إدماج “بيانات الاعتماد الرقمية Content Credentials” في أعمالهم.

وتُعد هذه البيانات نوعًا آمنًا ودائمًا من البيانات الوصفية التي تظل مرفقة بالصور ومقاطع الفيديو حتى في حال التقاط لقطات شاشة منها، وهي تساعد في حفظ اسم المبدع، وربط العمل بحساباته الاجتماعية، وتوضيح سياسات الاستخدام والتدريب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

وأكدت أدوبي أن هذه الخاصية باتت تُرفق تلقائيًا بكافة أشكال المحتوى المولّدة بنماذج Firefly أو النماذج الأخرى الشريكة، مما يُعزّز الشفافية حول آلية إنتاج المحتوى في ظل انتشار نماذج الذكاء الاصطناعي.