يوتيوب تكشف عن تصميم جديد لتطبيق التلفاز

بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاقها، أعلنت منصة يوتيوب تغييرات كبيرة قادمة إلى تطبيقها الخاص بأجهزة التلفاز، إلى جانب توسيع ميزة المشاهدة المتعددة (Multiview) لتشمل المحتوى غير الرياضي، وفقًا لما ذكرته عبر مدونتها الرسمية.

وأكّدت يوتيوب أنها ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة اختبار إمكانية إنشاء تجربة المشاهدة المتعددة المخصصة لمشتركي YouTube TV، وذلك عبر اختيار عدة قنوات من مجموعة محدودة في البداية، على أن توسّعها لاحقًا.

ومن جانب آخر، كشفت يوتيوب عن إعادة تصميم مرتقبة لتطبيق يوتيوب في أجهزة التلفاز بهدف تحسين التنقل وتشغيل الفيديو ورفع جودته، مع تسهيل الوصول إلى التعليقات ومعلومات القنوات وخيارات الاشتراك.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن التصميم الجديد سيجعل التطبيق أقرب من ناحية الشكل إلى منصة نتفليكس، وقد يشمل عرض الاشتراكات المأجورة مباشرةً في الصفحة الرئيسية.

ويأتي هذا التوجه بعدما أصبحت نسبة مشاهدة يوتيوب عبر أجهزة التلفاز تتفوق على الهواتف المحمولة، بحسب ما تشير إليه بيانات الاستخدام الحديثة.

وفي سياق منفصل، أعلنت المنصة أنها بدأت بطرح سرعة التشغيل حتى 4 مرات (4x) في تطبيقاتها في iOS وأندرويد، وهي الميزة المتاحة حصريًا لمشتركي “يوتيوب بريميوم YouTube Premium“.

وتعكس هذه التحديثات توجّه المنصة إلى تحسين تجربة المشاهدة الجماعية، وتقديم واجهات أكثر تفاعلية تتناسب مع سلوكيات المستخدمين الجديدة، خاصةً أن المنصة تسعى إلى منافسة خدمات البث التقليدية عبر أجهزة التلفاز الذكية.