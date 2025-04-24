واتساب تطلق ميزة “الخصوصية المتقدمة” لمنع نقل المحادثات خارج التطبيق

كشفت منصة المراسلة الفورية واتساب عن ميزة جديدة تحمل اسم “الخصوصية المتقدمة للدردشة Advanced Chat Privacy”، تهدف إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، ومنع نقل محتوى المحادثات إلى خارج التطبيق.

وبحسب ما أعلنته الشركة، فإن الميزة الجديدة تتيح للمستخدمين إمكانية منع الآخرين من تصدير سجل المحادثات أو تنزيل الصور ومقاطع الفيديو المُرسلة تلقائيًا، سواء في الدردشات الفردية أو الجماعية.

وتمنع ميتا استخدام الرسائل ضمن محادثات واتساب لتغذية مساعد ميتا الذكي Meta AI، الذي يتيح طرح الأسئلة أو إنشاء الصور داخل التطبيق.

يُذكر أن واتساب يحفظ وسائط الدردشة افتراضيًا في ذاكرة الهاتف، كما يتيح إمكانية تصدير المحادثات (مع الوسائط أو دونها) إلى تطبيقات أخرى مثل البريد الإلكتروني أو الملاحظات. لكن باستخدام ميزة “الخصوصية المتقدمة”، يُمكن للمستخدم تقييد هذه الخيارات تمامًا.

ومع ذلك، أكدت واتساب على لسان متحدثها الرسمي “زيد السواح” أن الميزة لا تمنع التقاط لقطات الشاشة أو التنزيل اليدوي للوسائط، لكنها تشكّل “النسخة الأولى” من سلسلة مزايا خصوصية تعتزم الشركة تطويرها مستقبلًا.

وقالت الشركة في بيانها: “نرى أن هذه الميزة مثالية عند التحدث ضمن مجموعات لا يعرف فيها المستخدم كافة الأعضاء من قرب، وتتضمن محادثات حساسة بطبيعتها”.

وقد رُصدت هذه الميزة أول مرة في وقت سابق من الشهر الجاري في النسخة التجريبية من تطبيق واتساب، وقد بدأ إطلاقها عبر أحدث نسخة من التطبيق، ويمكن تفعيلها من خلال النقر على اسم الدردشة ثم اختيار “الخصوصية المتقدمة للمحادثات”.

ويحتوي تطبيق واتساب على عدد من مزايا حماية الخصوصية الأخرى، مثل خاصية التشفير التام من طرف إلى طرف، والرسائل الذاتية الاختفاء، وقفل الدردشات، وغيرها.