ميتا تُطلق ميزة الترجمة الفورية لكافة مستخدمي نظّارات Ray-Ban الذكية

أعلنت شركة رسميًا ميتا طرحًا موسّعًا لعدد من المزايا الجديدة في نظّاراتها الذكية Ray-Ban، منها الترجمة الفورية، بالإضافة إلى دعم إرسال الرسائل وإجراء المكالمات عبر إنستاجرام، وخاصية التفاعل مع مساعد Meta AI بناءً على ما ينظر إليه المستخدم.

وقد كشفت ميتا أول مرة عن ميزة الترجمة الفورية خلال مؤتمر Meta Connect 2024 في أكتوبر الماضي، ثم بدأت ميتا بطرحها بنحو محدود في بعض الدول في ديسمبر. واعتبارًا من اليوم، باتت هذه الميزة متوفرة لكافة المستخدمين في الأسواق التي تُباع فيها نظارات Ray-Ban Meta.

وتتيح هذه الميزة إجراء محادثات مع أشخاص يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو الإسبانية، مع الاستماع إلى الترجمة الصوتية بنحو فوري باللغة المفضلة عبر السماعات المدمجة في النظارة.

ويمكن استخدام الميزة دون اتصال بالإنترنت عند تحميل حزمة اللغة سابقًا، مما يجعلها عملية في أثناء السفر إلى الخارج.

وتستعد الشركة أيضًا لإتاحة مزايا إضافية، منها ميزة Live AI، التي تتيح لمساعد Meta AI الذكي مراقبة ما يفعله المستخدم لإجراء محادثات طبيعية أكثر، ومن المرتقب إطلاقها قريبًا في الولايات المتحدة وكندا.

وستدعم النظارات قريبًا إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها، بالإضافة إلى الصور والمكالمات الصوتية والمرئية عبر إنستاجرام، على غرار الدعم الحالي لتطبيقات واتساب وماسنجر وتطبيقات الرسائل في أنظمة iOS وأندرويد.

وبدأت ميتا بتوسيع دعم تطبيقات الصوتيات خارج الولايات المتحدة وكندا، لكن استخدام مساعد Meta AI لطلب تشغيل الصوتيات أو تقديم معلومات عنها سيبقى حصريًا لمن حددوا الإنجليزية كلغة افتراضية.

وتؤكد ميتا أن مساعد Meta AI، الذي أُطلق في المملكة المتحدة مطلع الشهر، سيكون متاحًا في كافة الدول الأوروبية المدعومة بدءًا من الأسبوع المقبل.

وتخطط الشركة لإطلاق نظّاراتها الذكية قريبًا في المكسيك والهند والإمارات العربية المتحدة، دون تحديد موعدٍ رسمي.