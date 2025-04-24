متحف المستقبل يكشف عن النسخة الجديدة من “أميكا”.. الروبوت البشري الأكثر تطورًا في العالم

ضمن الأجواء المبتكرة في (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، الذي يشهد فعاليات متنوعة تعرض أحدث التطورات في عالم التقنيات المستقبلية، كشف متحف المستقبل في دبي، عن إضافة نوعية بارزة إلى مجموعة معروضاته المتطورة، تمثلت هذه الإضافة في النسخة الجديدة من الروبوت البشري (أميكا) Ameca، الذي يُعدّ الروبوت الأكثر تطورًا على مستوى العالم، إذ يتميز بامتلاكه قدرات تفاعلية فائقة وغير مسبوقة مع الزوار.

ينضم بذلك الروبوت (أميكا) رسميًا إلى مجموعة المتحف الغنية والمتنوعة من الروبوتات الذكية وأحدث التقنيات المبتكرة، التي يسعى المتحف من خلالها إلى إلهام الزوار والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الإنسانية، تحديدًا عبر تسليط الضوء على حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ودورها المحوري في حياتنا المستقبلية.

الروبوت أميكا يقدم تجربة تفاعلية فريدة في متحف المستقبل:

سيحظى زوار متحف المستقبل بفرصة فريدة لتعّرف الروبوت (أميكا) عن كثب والتفاعل معه مباشرة، إذ يوجد الروبوت في طابق (مستقبلنا اليوم) في المتحف، وهو الطابق المصمم ليعرض كيف تشكل تقنيات الحاضر ملامح الغد القريب.

وهناك، يقدم الروبوت (أميكا) للزوار تجربة تفاعلية فريدة من نوعها بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ فهو لا يكتفي بالردود المبرمجة، بل يتمتع بقدرة ملحوظة على التواصل باستخدام تعابير وجه قريبة جدًا من الطبيعة البشرية، مما يجعل التفاعل معه يبدو أكثر حميمية وواقعية.

متحف المستقبل يطلق النسخة الجديدة من الروبوت البشري 'أميكا' باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الجمهور.@DubaiFuture #متحف_المستقبل pic.twitter.com/b0UNLldNVA — Museum of the Future (@MOTF) April 24, 2025

كما يمكنه تقديم استجابات منطقية وواقعية تتناسب مع استفسارات الزوار، وتنفذ حركات دقيقة ومتناغمة تحاكي حركة الإنسان بأسلوب سلس ومثير للإعجاب.

التواصل المتعدد اللغات:

من أبرز المزايا التي يتمتع بها الروبوت (أميكا) قدرته الاستثنائية على التفاعل والتواصل اللغوي مع الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم، فهو قادر على التحدث والفهم بأكثر من 6 لغات رئيسية، مما يعزز دوره بنحو كبير كمساعد تفاعلي ذكي ومتعدد اللغات قادر على مخاطبة جمهور دولي متنوع بفعالية.وتشمل قائمة اللغات التي يتقنها الروبوت (أميكا): اللغة العربية، والإنجليزية، والصينية، والهندية، والإسبانية، والروسية.

خلال "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، متحف المستقبل يكشف عن النسخة الجديدة من الروبوت "أميكا". الروبوت البشري الأكثر تطوراً في العالم يستخدم الذكاء الاصطناعي في التجاوب مع الجمهور ويستقبل زوار المتحف بـ 6 لغات. pic.twitter.com/RVtm24GgdY — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 24, 2025

كيف يعمل الروبوت أميكا؟

يعتمد الروبوت (أميكا) في عملياته المعقدة على نظام التشغيل الأحدث والأكثر تطورًا، الذي يُعرف باسم (Tritium 3)، وقد صُمم هذا النظام خصوصًا لدعم التكامل السلس والفعال مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المتاحة، مثل: القدرة على تعرف الوجوه والأصوات بدقة، وإجراء الترجمة الفورية للمحادثات لحظيًا، وتوفير تجربة تفاعلية متقدمة سواء عبر التفاعل الصوتي المباشر أو عبر النص.

بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الروبوت قدرات متقدمة في تحليل السلوك البشري؛ فهو قادر على تتبع وجوه الزوار، ورصد انفعالاتهم الدقيقة، وتحليل تعابير وجوههم لفهم حالتهم العاطفية وسياق حديثهم، مما يجعل استجاباته ليست مجرد ردود آلية باردة، بل أكثر إنسانية، واقعية، وتفاعلًا مع المشاعر والتعبيرات البشرية.

أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي:

تجدر الإشارة إلى أن متحف المستقبل لا يقتصر دوره على كونه وجهة لعرض التقنيات المستقبلية فحسب، بل يؤدي أيضًا دورًا محوريًا في استضافة فعاليات (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، وفي هذا السياق، يستضيف المتحف (خلوة الذكاء الاصطناعي)، التي تجمع نخبة مرموقة تضم أكثر من 100 من القادة والخبراء وصنّاع القرار والمسؤولين رفيعي المستوى من القطاعين الحكومي والخاص.

وينضم إليهم أيضًا مصممو السياسات وقادة الصناعات المتخصصة لمناقشة أحدث التطورات والتحديات والفرص المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات حيوية ومؤثرة مثل: الاقتصاد، وإدارة البيانات وتحليلها، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المواهب والكفاءات البشرية المتخصصة.

وتُعد هذه الخلوة، إلى جانب الكشف عن الروبوت (أميكا) العديد من الأحداث الأخرى، جزءًا لا يتجزأ من فعاليات (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي) الشامل، الذي يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي لاستشراف وتطبيق تقنيات المستقبل.