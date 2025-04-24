جوجل تكشف لأول مرة عن عدد مستخدمي Gemini حول العالم

كشفت شركة جوجل خلال جلسات الدعوى القضائية المرفوعة عليها والمتعلقة بمكافحة الاحتكار أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من الشركة Gemini قد بلغ 350 مليون مستخدم حتى شهر مارس الماضي.

وشهد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من جوجل نموًا كبيرًا وفقًا للأرقام المُعلنة؛ إذ لم يتجاوز عدد المستخدمين النشطين يوميًا لخدمة Gemini حاجز 9 ملايين مستخدم في أكتوبر 2024، وقد ارتفع الرقم خلال الشهر الماضي ليصل إلى 35 مليون مستخدم يومي، وفقًا لبيانات الشركة.

ومع هذا النمو، ما زال Gemini متأخرًا مقارنةً بأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى. وقد أشارت جوجل، ضمن البيانات التي عُرضت في المحكمة، إلى أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا لخدمة ChatGPT من OpenAI بلغ نحو 600 مليون مستخدم في مارس، وهو ما يضعها في مرتبة مماثلة لخدمة Meta AI، التي قال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، في سبتمبر الماضي إنها تقترب من حاجز 500 مليون مستخدم شهريًا.

وتختلف الشركات في طريقة احتساب عدد المستخدمين النشطين شهريًا، لكن الأرقام الجديدة تُبرز مدى الانتشار المتزايد لروبوت Gemini. ويُعزى هذا التوسع إلى إدماج جوجل خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في شتى المنصات، مثل هواتف سامسونج وتطبيقات Google Workspace ومتصفح كروم.

ويُعدّ إدماج Gemini في أجهزة سامسونج بنحو خاص أحد أبرز العوامل التي أسهمت في زيادة عدد المستخدمين، إذ وفّرت جوجل مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي بنحو مدمج في واجهة سامسونج الافتراضية في شراكة تكبّد جوجل مبالغ طائلة، وفقًا لتقارير حديثة.