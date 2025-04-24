ثورة في عالم الألعاب.. سامسونج تطلق شاشات “Odyssey 2025” المبتكرة في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم، إطلاق مجموعتها الجديدة من شاشات الألعاب لعام 2025 من سلسلة (Odyssey)، بالإضافة إلى شاشة (ViewFinity S8) المصممة لتعزيز الإنتاجية، وجميعها متاحة الآن للطلب السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد صُممت هذه الشاشات لتقديم تجارب غير مسبوقة تلبي تطلعات كل من اللاعبين الباحثين عن أعلى مستويات الأداء والجودة، والمحترفين الذين يحتاجون لكفاءة وراحة في العمل.

تضم مجموعة شاشات الألعاب (Odyssey 2025) ثلاث طرازات بارزة، وهي: شاشة (Odyssey 3D) الاستثنائية، التي تَعد بتجربة ألعاب ثلاثية الأبعاد ثورية، وشاشة (Odyssey OLED G8) المذهلة، التي تسجل سابقة عالمية كأول شاشة OLED بدقة تبلغ 4K ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتزًا، بالإضافة إلى شاشة (Odyssey G9) الفائقة العرض والمعروفة بتجربتها البانورامية الغامرة.

وتعليقًا على هذا الحدث، قال وسام أبو صايمة، نائب الرئيس ورئيس مجموعة الشاشات لقطاع الأعمال في سامسونج جلف للإلكترونيات: “نلتزم في سامسونج بالارتقاء إلى آفاق جديدة في تقنيات الشاشات لتحسين تجارب الألعاب. وتمثّل شاشات (Odyssey) الجديدة من سامسونج نقلة نوعية كبيرة من حيث الابتكار وجودة العرض والأداء، إذ تقدم صورًا مذهلة وأداءً فائقًا يُلبي تطلعات المستخدمين”.

وأشار أبو صايمة، إلى أن هذه الشاشات تمكّن اللاعبين من الاستمتاع بألعابهم المفضلة بوضوح فائق واستجابة لا تُضاهى، في تجربة تمحو الحدود بين الواقع والعوالم الافتراضية، مشددًا على أن سامسونج تؤكد التزامها “بتمكين اللاعبين بالأدوات والتقنيات اللازمة للاستمتاع بتجارب غامرة وتقديم أفضل مستويات الأداء في ظل التطور المتسارع لمشهد الألعاب في الإمارات.

دعم رؤية دبي للألعاب 2033:

يأتي إطلاق هذه المجموعة المتطورة من الشاشات في توقيت يتوافق تمامًا مع (برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033)، الذي يهدف إلى وضع الإمارة بين أفضل 10 مراكز عالمية في صناعة الألعاب الإلكترونية بحلول عام 2033.

كما يسعى البرنامج أيضًا إلى توفير 30,000 فرصة عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مساهمته في نمو الناتج الإجمالي المحلي للإمارة بنحو مليار دولار أمريكي، وتؤكد تقنيات سامسونج الرائدة دورها كشريك فاعل في دعم نمو هذا القطاع الحيوي في المنطقة.

شاشة (Odyssey 3D).. عالم الألعاب الثلاثية الأبعاد بلا نظارات:

تقدم شاشة (Odyssey 3D) الجديدة طراز (G90XF) بمقاس يبلغ 27 بوصة تجربة لعب ثورية وغير مسبوقة بفضل قدرتها على عرض محتوى ثلاثي الأبعاد واقعي وعالي الدقة دون الحاجة إلى ارتداء نظارات خاصة.

وتعتمد هذه التقنية على مزيج من تتبع العين المتقدم وعدسة (lenticular) المبتكرة التي طورتها سامسونج، مما يصنع صورًا تبدو وكأنها تخرج من الشاشة، ويمكن الوصول إلى هذه التجربة الغامرة عبر تطبيق (Reality Hub)، الذي يوفر تفاعلًا واندماجًا مع الألعاب والمحتوى الترفيهي.

وتتعاون سامسونج مع كبرى شركات تطوير الألعاب لاستغلال إمكانيات الشاشة الثلاثية الأبعاد بالكامل. تشمل الشراكات البارزة:

التعاون مع Nexon لتقديم لعبة (The First Berserker: Khazan).

التعاون مع Neowiz لدعم لعبة (Lies of P) الشهيرة، التي من المقرر أن تحصل على أول محتوى إضافي لها بعنوان (Overture) خلال صيف هذا العام.

وتتيح هذه الشراكات لمطوري الألعاب تحكماً دقيقاً وغير مسبوق في المؤثرات الثلاثية الأبعاد، مما يمكنهم من تجسيد رؤاهم الإبداعية بنحو أكثر واقعية. وتخطط سامسونج لتوسيع نطاق هذه الشراكات مع المزيد من الاستوديوهات العالمية.

وبالإضافة إلى إمكانياتها الثلاثية الأبعاد، تتميز شاشة (Odyssey 3D) أيضًا بتقنية تحويل الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تتيح تحويل المحتوى المرئي المتوافق تلقائيًا إلى صيغة ثلاثية الأبعاد، مضيفة بعدًا جديدًا من الواقعية والتفاعل للمشاهدة. وتحلل هذه التقنية كل مشهد بدقة وتحويله إلى عرض ثلاثي الأبعاد متناسق، مع تحسينات تهدف إلى تقليل إجهاد العين لضمان راحة المشاهدة على المدى الطويل.

ومن حيث الأداء، صُممت شاشة (Odyssey 3D) لتلبية متطلبات اللاعبين المحترفين، إذ توفر دقة تبلغ 4K مع معدل تحديث يبلغ 165 هرتز وزمن استجابة فائق السرعة يبلغ 1 ميلّي ثانية، مما يضمن سلاسة فائقة في الحركة واستجابة فورية للأوامر.

وتدعم الشاشة أيضًا تقنيات المزامنة الرائدة (AMD FreeSync Premium)، و(NVIDIA G-SYNC Compatible)، التي تعمل على التخلص من مشكلات التقطّع في الصورة بفعالية حتى في أسرع وأعقد المشاهد، مما ينتج عنه تجربة لعب احترافية وسلسة.

وتعزز تقنية (Edge Lighting) الجو الغامر للألعاب الثلاثية الأبعاد عبر شاشة (Odyssey 3D)، إذ تنشر إضاءة محيطية تفاعلية أسفل الشاشة، تتغير ألوانها وتتفاعل ديناميكيًا مع المحتوى المعروض في الشاشة الرئيسية، ويعزز هذا التناغم بين الإضاءة المحيطية وشاشة العرض من تأثير العرض الثلاثي الأبعاد ويوسع حدود جو اللعبة إلى المساحة المحيطة بالمستخدم، مما يزيد من عمق الانغماس.

شاشة (Odyssey OLED G8).. قمة الأداء البصري:

تُعدّ شاشة (Odyssey OLED G8) من أبرز الشاشات في سلسلة (Odyssey 2025)، إذ تقدم مواصفات تقنية رائدة، ويتميز طراز (G81SF) بأعلى كثافة بكسل على الإطلاق لشاشة بمقاس يبلغ 27 بوصة، إذ تصل إلى 166 بكسلًا في البوصة الواحدة، مما يضمن وضوحًا ودقة لا مثيل لها في التفاصيل.

كما أنها تحمل لقب الشاشة الأولى عالميًا من نوع OLED بدقة تبلغ 4K ومعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 240 هرتزًا، مما يجمع بين الدقة الفائقة والسرعة الاستثنائية عبر شاشة OLED متميزة، وتتوفر الشاشة بقياسين هما: 27 و 32 بوصة لتلبية احتياجات المستخدمين.

وتستخدم الشاشة تقنية (QD-OLED) لتقديم ألوان نابضة بالحياة وتباين شبه لا نهائي، مع شهادة (VESA Display HDR TrueBlack 400) وسطوع يصل إلى 250 شمعة، كما تتميز الشاشة بتقنية (Glare Free) المعتمدة من مؤسسة (UL)، التي تقلل بنحو فعال من الانعكاسات المشتتة على الشاشة ما يضمن راحة بصرية.

وتتميز الشاشة بتقنية (+Samsung OLED Safeguard)، مع نظام تبريد ديناميكي بأنبوب حراري نابض، يوفر تبريدًا أعلى بخمس مرات من الألواح الجرافيتية، ذلك دون الحاجة لخفض مستوى السطوع، مما يحافظ على أداء الشاشة وجودتها على المدى الطويل.

وفي مجال الألعاب، تقدم (Odyssey OLED G8) أداءً استثنائيًا بفضل معدل التحديث البالغ 240 هرتزًا وزمن الاستجابة الفائق السرعة البالغ 0.03 ميلي ثانية، وتضمن هذه المواصفات حركة سلسة للغاية واستجابة لحظية للأوامر، مما يمنح اللاعبين أفضلية تنافسية. ولضمان تجربة لعب خالية من التقطّع أو التمزّق، تدعم الشاشة تقنيتي AMD FreeSync Premium Pro، و NVIDIA G-SYNC Compatible، وتتكامل هذه الميزات التقنية لتقديم تجربة لعب سلسة، استجابة عالية، وغامرة بكل تفاصيلها.

شاشة (Odyssey G9).. تجربة بانورامية فائقة العرض:

تُقدم شاشة (Odyssey G9) من طراز (G91F) تجربة الألعاب عبر شاشة فائقة العرض ومُنحنية بطريقة تجعلها في متناول شريحة أوسع من المستخدمين، وذلك من خلال تصميم يجمع بين الأداء القوي والبساطة. وتأتي الشاشة بحجم كبير يبلغ 49 بوصة ودقة Dual QHD، مع انحناء R1000 الذي يحيط بالمستخدم لتقديم تجربة مشاهدة وألعاب غامرة ومشوقة بأدق تفاصيلها، مضفيةً شعورًا بالانغماس الكامل في عالم اللعبة.

ومن حيث الأداء، تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 144 هرتزًا وزمن استجابة سريع يبلغ 1 مللي ثانية، مما يضمن بقاء الحركة في الألعاب سلسة وسريعة حتى في أشد اللحظات حيوية. وتدعم الشاشة تقنية (AMD FreeSync Premium Pro) لضمان عرض خالٍ تمامًا من التمزق أو التقطّع.

وتساهم شهادة (VESA DisplayHDR 600) في عرض الألوان بدقة استثنائية، بينما تعمل تقنية (HDR10+ GAMING) على تحسين جودة الصورة بشكل ديناميكي من خلال ضبط السطوع والتباين ونطاق الألوان، مما ينتج عنه تجربة بصرية غنية بالتفاصيل والحيوية.

شاشة (ViewFinity S8) تجمع الإنتاجية والراحة:

إلى جانب مجموعة شاشات الألعاب المتطورة، أطلقت سامسونج أيضًا شاشة (ViewFinity S8) الجديدة طراز (S80UD)، وهي شاشة مصممة خصوصًا للمحترفين وتركز في توفير الراحة والكفاءة في بيئات العمل.

وتأتي الشاشة بقياس يبلغ 37 بوصة، مما يجعلها أكبر شاشة من سامسونج حتى الآن بدقة تبلغ 4K ونسبة عرض إلى ارتفاع كلاسيكية 16:9. ويوفر هذا الحجم الكبير مساحة عرض أكبر بنسبة تقارب 34% مقارنة بالطرازات السابقة، مما يعزز الإنتاجية والقدرة على إدارة مهام متعددة بكفاءة على شاشة عالية الدقة.

وتدعم الشاشة تقنية HDR10 ولديها القدرة على عرض مليار لون بدقة، مما يوفر للمحترفين، وخاصة العاملين في المجالات الإبداعية، الأدوات البصرية الدقيقة التي يحتاجون إليها لإنجاز أعمالهم بأعلى جودة وألوان دقيقة.

التوفر:

أكدت سامسونج أن العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة يمكنهم الآن البدء بطلب شاشات (Odyssey) الجديدة لعام 2025، بالإضافة إلى شاشة (ViewFinity S8) الجديدة سابقًا، وتبدأ مدة الطلب السابق من اليوم وتستمر حتى يوم 12 من مايو القادم، خلال هذه الفترة، سيستفيد العملاء الذين يقومون بالطلب المسبق من خصم إضافي بنسبة 10% على سعر الشراء.