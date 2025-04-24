ثلاث ترقيات كبيرة قادمة إلى سيري في نظام iOS 19

تعمل آبل على إجراء تغييرات جذرية في المساعد الرقمي سيري، وآخرًا كشف تقرير جديد من وكالة بلومبرغ أن المسؤول الجديد عن تطوير مساعد آبل الذكي سيري (مايك روكويل)، بدأ بتنفيذ تغييرات جذرية في الإدارة والفِرق التقنية، بهدف تسريع تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence بعد تأخر إطلاقها عن المواعيد المُقررة. ويشير ذلك إلى أن العديد من المزايا الجديدة المتعلقة بالمساعد سيري ستكون متاحة بدءًا من خريف هذا العام مع إصدار iOS 19، وسنذكر فيما يلي أبرز هذه المزايا:

1- سيعمل سيري وفقًا لبياناتك الشخصية

من أبرز مزايا سيري في iOS 19 قدرته على الاستفادة من معرفته بك وبياناتك الشخصية لإنجاز مهام متعددة بسهولة. على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يقول: “شغل البودكاست الذي أوصى به جيمي”. وسيعثر سيري تلقائيًا على حلقة البودكاست ويشغلها، دون الحاجة إلى أن يذكر المستخدم إذا كانت التوصية وصلته في رسالة نصية أو بريد إلكتروني. أو أن يسأل: “متى تهبط طائرة أمي؟”، فيجمع سيري معلومات الرحلة ويتتبعها لحظيًا لتقديم وقت الوصول بدقة. وهذا النوع من الذكاء التفاعلي يعزز قدرة سيري على أن يكون أكثر فائدة من أي وقت مضى.

2- القدرة على تنفيذ أوامر تتطلب التعامل مع عدة تطبيقات

طوال السنوات الماضية، ظلت وظائف سيري محدودة إلى حد كبير، ومقتصرة على أداء مهام بسيطة مثل ضبط المؤقت أو إضافة التذكيرات، أو تشغيل الموسيقا. لكن في iOS 19، سيتغير هذا الأمر وسيصبح سيري قادرًا على تنفيذ أوامر تتطلب التعامل مع عدة تطبيقات.

على سبيل المثال: يمكنك قول: “أضف الصور التي التقطتها هذا الصباح إلى الملاحظة الأخيرة”. وسينفذ سيري الأمر دون الحاجة إلى فتح تطبيق الصور أو تطبيق الملاحظات.

3- الوعي بمحتوى الشاشة

منذ عدة سنوات، كان سيري قادرًا على أداء وظائف محدودة تعتمد على محتوى الشاشة. على سبيل المثال: في iOS 18، يمكن للمستخدم قول: “ذكرني بهذا” في أثناء عرض رسالة بريد إلكتروني، وسينشئ سيري تذكيرًا يحتوي على رابط للرسالة.

لكن في نظام iOS 19، سيصبح سيري قادرًا على فهم محتوى الشاشة بنحو أكثر ذكاءً، مما يسمح لك بالتحدث إليه بنحو طبيعي تمامًا كأنك تتحدث إلى مساعد بشري.

وعند إعلان هذه المزية أوضحت آبل: “مع مزية الوعي بمحتوى الشاشة، سيتمكن سيري من فهم محتوى المستخدم والتفاعل معه في المزيد من التطبيقات بمرور الوقت. على سبيل المثال: إذا أرسل صديق عنوانه الجديد عبر الرسائل، يمكن للمستخدم أن يقول: “أضف هذا العنوان إلى بطاقة الاتصال الخاصة به”.