أبرز المزايا الجديدة المُتوقعة في سماعات AirPods Pro 3 

ما تزال سماعات AirPods Pro 2 من آبل تتصدر سوق السماعات اللاسلكية الفاخرة حتى بعد مرور أكثر من عامين على إطلاقها، بفضل جودة الصوت العالية التي تقدمها، وتقنية إلغاء الضوضاء الرائدة، بالإضافة إلى أن آبل تضيف باستمرار مزايا جديدة إلى هذه السماعات من خلال تحديثات البرامج. وفي هذا العام، من المُتوقع أن تطلق الشركة إصدارًا جديدًا من سماعاتها الرائدة AirPods Pro 3.

ظهرت العديد من الشائعات التي تتحدث عن التحسينات التي سيتمتع بها الإصدار الجديد، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

تصميم جديد

تشير العديد من التقارير الموثوقة إلى أن سماعات AirPods Pro 3 القادمة ستحتفظ بالمزايا التقنية نفسها المتوفرة في الإصدار الحالي، لكن من المُتوقع وجود تحسينات في التصميم. فقد أشارت مصادر متعددة إلى أن الإصدار القادم سيأتي بتصميم أكثر نحافة، مع إضافة ضوء LED مخفي إلى علبة الشحن، وزر اقتران أمامي يعمل باللمس كما هي الحال في الجيل الرابع من سماعات AirPods.

معالج جديد وتحسينات في خاصية إلغاء الضوضاء

تشير بعض التسريبات إلى أن آبل تختبر شريحة صوتية أسرع تتيح أداءً أفضل بكثير في إلغاء الضوضاء النشطة مقارنةً بسماعات AirPods Pro 2 الحالية. ووفقًا لتقرير من مارك جورمان من بلومبرغ، ستعمل AirPods Pro 3 بشريحة H3 الجديدة كُليًا، والتي من المُتوقع أن تأتي مع مزايا جديدة متقدمة وقدرات مُحسنة، وقد تكون أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة؛ مما يُحسّن عمر البطارية.

مستشعرات جديدة لمراقبة معدل نبض القلب وقياس درجة حرارة الجسم

وفقًا لتقرير مارك جورمان من بلومبرغ، تعمل آبل على تطوير تقنية لقياس معدل نبض القلب من داخل الأذن. كما تُجري آبل أيضًا أبحاثًا لتطوير تقنية لقياس درجة حرارة الجسم من القناة السمعية في الأذن، وهي طريقة يمكن أن توفر قياسات أكثر دقة وسرعة من تقديرات درجة حرارة الجلد التي تقدمها ساعة Apple Watch Series 8 والإصدارات الحديثة. لكن لم يتضح بعد إن كانت هذه التقنية ستطلق في 2025 أم لا.

الترجمة المباشرة

تشير إحدى الشائعات إلى إمكانية تكامل AirPods Pro 3 مع تطبيق الترجمة المدمج في هواتف آيفون لتقديم ترجمة فورية للمحادثات من خلال السماعات.

موعد الإطلاق

أشار جورمان إلى أن إطلاق AirPods Pro 3 سيكون في عام 2025، وإحدى التسريبات توقعت الكشف عنها في مايو أو يونيو. لكن إعلانات آبل لسماعات AirPods تتزامن عادة مع إعلان الإصدارات الجديدة من هواتف آيفون، لذلك من المُتوقع أن تكشف آبل عن السماعات الجديدة في سبتمبر بالتزامن مع إعلان سلسلة ‌iPhone 17‌.