OpenAI تُبدي اهتمامها بشراء متصفح كروم من جوجل

في تطور لافت خلال جلسات القضية المرفوعة على جوجل، صرّح مدير المنتجات في OpenAI، نيك تورلي، أمام المحكمة بأن شركته ستكون مهتمة بشراء متصفح كروم في حال أُجبرت جوجل على بيعه، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.

ويأتي هذا التصريح في سياق المرحلة الخاصة بـ”إجراءات المعالجة” من القضية التي ترفعها وزارة العدل الأمريكية على جوجل. وكان القاضي الأمريكي أميت ميهتا قد حكم العام الماضي بأن جوجل تُمارس الاحتكار في سوق البحث الإلكتروني. وتسعى الوزارة إلى فرض إجراءات قد تشمل تفكيك بعض أعمال جوجل، منها فصل متصفح كروم، في حين تخطط الشركة لاستئناف الحكم.

وخلال الجلسة، كشف تورلي أن OpenAI سبق أن تواصلت مع جوجل العام الماضي بشأن شراكة محتملة تتيح لـ ChatGPT الاستفادة من محرك بحث جوجل. ويعتمد ChatGPT حاليًا على بيانات البحث من محرك البحث “بينج” التابع لمايكروسوفت، لكن تورلي أشار إلى وجود مشكلات كبيرة في الجودة مع شركة لم يُسمها، ويُرجّح أنها “مايكروسوفت” كما يُفهم من سياق الشهادة أمام المحكمة.

وأوضح تورلي في رسالة بريدية عُرضت في أثناء المحاكمة أن وجود شركاء متعدّدين، وخاصةً جوجل، “من شأنه أن يساعد OpenAI في تقديم منتج أفضل للمستخدمين”. ومع ذلك، أكد تورلي أنه “لا توجد أي شراكة بين OpenAI وجوجل في الوقت الراهن، بعدما رفضت الأخيرة العرض.

وفي سياق موازٍ، أشار تورلي إلى أن شركته تعمل على محرك بحث خاص بها، وكانت تأمل أن يُغطي 80% من طلبات البحث في ChatGPT بحلول نهاية 2025، لكنه أوضح أن الشركة باتت ترى أن الوصول إلى هذا الهدف سوف يستغرق سنوات، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وتكشف هذه التصريحات عن طموحات OpenAI المتزايدة في مجال البحث، إلى جانب رغبتها في التحرر من الاعتماد على مزودي البحث الخارجيين، سواء من جوجل أو مايكروسوفت، عبر بناء نظام متكامل يجمع بين الذكاء الاصطناعي والبحث المعلوماتي عبر الإنترنت.