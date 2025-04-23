Insta360 تكشف عن كاميرا X5 الجديدة بعدسات قابلة للاستبدال

أعلنت شركة Insta360 إصدارًا جديدًا من كاميرتها الشهيرة الداعمة للتصوير بزاوية قدرها 360 درجة تحت اسم X5، وهي تأتي بتصميم مُحسَّن يُمكّن المستخدمين من استبدال العدسات التالفة بسهولة، مما يقلل احتمال تحول الكاميرا إلى نفايات إلكترونية في حال تعرّضها للكسر في أثناء المغامرات المختلفة.

ويتوفر الطراز الجديد X5 عبر متجر Insta360 الرسمي، ومنصات أخرى مثل أمازون، بسعر يبدأ من 550 دولارًا للنسخة الأساسية التي تضم كابل شحن وغطاء حماية، في حين تُطرح حزمة أخرى بسعر قدره 660 دولارًا تضم بطارية إضافية وعصا سيلفي قابلة للتمديد بطول قدره 45 إنشًا وواقيات وأغطية للعدسات، بالإضافة إلى حقيبة حمل. ويمكن شراء طقم عدسات بديل بسعر قدره 30 دولارًا، في حين تُباع البطارية الإضافية مقابل 50 دولارًا.

وصنعت الشركة العدسات الجديدة من زجاج فائق المتانة، كما جُهّزت الكاميرا بمستشعرات أكبر، مما يُحسن أدائها في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتدعم الكاميرا وضعًا جديدًا يُعرف باسم PureVideo، يُوظّف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل الضوضاء وتحسين النطاق الديناميكي، لتقديم مقاطع فيديو أكثر وضوحًا وحيوية في الإضاءة الضعيفة.

وتصل قدرات التصوير القصوى في كاميرا Insta360 X5 إلى دقة قدرها 8K بمعدل قدره 30 إطارًا في الثانية، ويمكن رفع معدل الإطارات إلى 60 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة قدرها 5.7K، وإلى 120 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة قدرها 4K لتصوير الفيديو البطيء، كما تلتقط الكاميرا الصور الثابتة بدقة قدرها 72 ميجابكسل.

وطرحت Insta360 أيضًا وضعًا جديدًا باسم InstaFrame، وهو يتيح تسجيل مقطعين في آنٍ واحد: مقطع تقليدي مسطح يتبع وجه المستخدم أو اتجاهًا ثابتًا، وآخر بزاوية قدرها 360 درجة يُوثّق كل ما يدور حول الكاميرا، لتسهيل مشاركة المحتوى مباشرة عبر الشبكات الاجتماعية دون الحاجة إلى تحريره.

وتحسنت سعة البطارية لتصل إلى 2,400 ميلي أمبير، مما يوفّر زمن تصوير يتراوح بين 90 دقيقة و 180 دقيقة وفقًا للدقة ومعدل الإطارات.

ونالت الكاميرا تصنيف IP68 لمقاومة الماء، مما يُتيح استخدامها حتى عمق قدره 49 قدمًا تحت الماء دون الحاجة إلى غلاف مخصص للغوص.

ومن المزايا الجديدة أيضًا ميزة Twist to Shoot التي تمكّن المستخدم من بدء التسجيل عبر لف عصا السيلفي ذهابًا وإيابًا، وهي مثالية عندما يتعذر الوصول إلى الكاميرا أو عند تعذر استخدام الأوامر الصوتية بسبب الضوضاء.

وتُعد كاميرا Insta360 X5 خيارًا متطورًا لعشاق التصوير في أوضاع الحركة، مع تحسينات ملحوظة في الأداء وسهولة الاستخدام ومرونة الاستبدال.