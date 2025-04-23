بديل CapCut.. إنستاجرام تطلق تطبيق Edits لتعديل مقاطع الفيديو

أطلقت إنستاجرام تطبيقًا جديدًا لتحرير مقاطع الفيديو يحمل اسم Edits، وهو مصمم لمنافسة تطبيق CapCut التابع لمنصة تيك توك، وقد بات التطبيق متاحًا مجانًا ابتداءً من اليوم لهواتف آيفون وأجهزة أندرويد عبر متجري جوجل بلاي وآب ستور.

وتصف إنستاجرام Edits بأنه “تطبيق لإنشاء مقاطع الفيديو موجّه لصنّاع المحتوى”، ويضم مجموعة واسعة من الأدوات المتقدمة، منها أدوات لإدارة المشاريع، وتدوين الملاحظات والأفكار، إضافةً إلى إحصاءات حول أداء مقاطع الفيديو.

ويشمل التطبيق وظائف تحرير متقدمة لا تتوفر في تطبيق إنستاجرام الأساسي، مثل إنشاء رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي اعتمادًا على صور ثابتة، وإمكانية استبدال الخلفية بآلية الشاشة الخضراء، وأداة قص العناصر من الصور، وغيرها.

وتتشابه مزايا التطبيق إلى حدٍّ كبير مع ما يقدمه تطبيق CapCut، وهو تطبيق مستقل لتحرير مقاطع الفيديو تملكه شركة بايت دانس مالكة منصة تيك توك.

يُذكر أن إنستاجرام قد أعلنت أول مرة تطبيق Edits في يناير الماضي، بالتزامن مع حجب تطبيقي تيك توك وCapCut مؤقتًا من متاجر التطبيقات الأمريكية، مما يعزز الانطباع بأن شركة ميتا، مالكة إنستاجرام، ترى في تطبيق CapCut منافسًا مباشرًا لها.

وفي تعليق سابق عبر منصة ثردز، أقرّ رئيس إنستاجرام آدم موسيري بوجود أوجه تشابه بين التطبيقين، لكنه أوضح أن Edits “مصمم أكثر لصنّاع المحتوى المحترفين، وليس للمستخدمين العاديين”.

وأضاف موسيري في تصريحٍ آخر أن التطبيق “سيكون في النهاية مختلفًا تمامًا عن تطبيق CapCut، بفضل مجموعة أكبر من أدوات الإبداع، وإن كان موجهًا إلى جمهور أقل”.

وتشير إنستاجرام إلى أنها تعمل على إدخال مزايا مستقبلية إلى Edits، من أبرزها دعم الإطارات الرئيسية (Keyframes)، وخصائص تحرير إضافية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إمكانية التعاون بين المستخدمين في إنشاء مقاطع الفيديو.