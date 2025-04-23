آبل تُعيد هيكلة فريق سيري لتسريع تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير جديد من وكالة بلومبرغ أن مايك روكويل، المسؤول الجديد عن تطوير مساعد آبل الذكي سيري، بدأ تنفيذ تغييرات جذرية في الإدارة والفِرق التقنية، وذلك لتسريع تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence بعد تأخر إطلاقها عن المواعيد المُقررة.

وكان روكويل، الذي قاد سابقًا تطوير نظارة آبل Vision Pro، قد تولّى مسؤولية سيري في مارس الماضي، خلفًا لـ “جون جياناندريا” الذي نُقل للتركيز على أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وبحسب التقرير، فإن روكويل يعمل على تعيين عدد من مهندسي نظارة Vision Pro محل مديري سيري الحاليين، إلى جانب إعادة هيكلة الفرق المسؤولة عن الصوت وفهم الأوامر والأداء وتجربة المستخدم.

ومن أبرز التغييرات تعيين رانجيت ديساي، الذي قاد فرق هندسة Vision Pro، للإشراف على هندسة سيري التي تشمل البنية الأساسية والنظام، وتعيين أوليفييه غوتكنخت، مدير Vision Pro، ليقود تصميم تجربة المستخدم في سيري.

وأبلغت الشركة موظفيها بأن هذه التغييرات تأتي لضمان تحقيق أهداف تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي، خاصةً أن الأعضاء الجدد يُعدّون من أبرز مهندسي البرمجة في آبل.

ويواصل روكويل في الوقت نفسه الإشراف على تطوير نظام التشغيل visionOS الخاص بالنظارة، في حين يشرف جون تيرنوس، نائب الرئيس، على القسم المرتبط بالعتاد.

يُذكر أن آبل، تحت إشراف روكويل، تعيد بناء سيري باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة LLMs، بهدف تبسيط التقنيات الأساسية، وتحسين وظائف المساعد الذكي بنحو ملحوظ. وتسعى الشركة إلى ضمان تكامل سيري العميق مع التطبيقات، من خلال التعاون المبكر مع مطوري التطبيقات من الجهات الخارجية، لضمان جاهزية هذه المزايا قبل الموعد المحدد للإطلاق.

وتشير هذه التغييرات إلى أن آبل تعتزم تحويل سيري إلى مساعد شخصي أكثر ذكاءً وتفاعلًا، بقدرات ترتكز على الذكاء الاصطناعي التوليدي على أمل اللحاق بمنافسيها في هذا المجال، بل وسعي إلى التفوق عليهم.