فيفو تطلق X200 Ultra .. هاتف ذكي يتحوّل إلى كاميرا احترافية

كشفت شركة فيفو رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد X200 Ultra بمواصفات رائدة تضعه في مصاف الأجهزة المُخصصة لهواة التصوير الاحترافي.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وهو أحدث معالجات الشركة وأكثرها تطوّرا حتى الآن للأجهزة المحمولة مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى تيرابايت.

وأبرز ما يميز هاتف فيفو X200 Ultra منظومة الكاميرات الثلاثية الخلفية، التي يمكن ترقيتها عبر ملحقات خارجية تجعل الهاتف أشبه بكاميرا احترافية من ناحية قدرات التقريب، وسهولة الاستخدام في أثناء التصوير أو تسجيل الفيديو.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من نحو 900 دولارٍ أمريكي، ويضم شاشة OLED قياسها 6.82 إنشات، ومستشعر بصمة تحت الشاشة، كما يدعم الشحن السلكي بسرعة قدرها 90 واطًا عبر منفذ USB-C، ويدعم الشحن اللاسلكي حتى 40 واطًا، إلى جانب ميزة مقاومة الماء والغبار، ويتوفر بعدة ألوان، وهي الفضي والأحمر والأسود.

ويضم الهاتف كاميرتين خلفيتين بدقة قدرها 50 ميجابكسل؛ إحداهما بعدسة 14 ملم مع فتحة عدسة قدرها f/2.0، والثانية بعدسة 35 ملم مع فتحة عدسة قدرها f/1.69، وهي تُعد مثالية لصور البورتريه والعزل، علمًا بأن كلتا الكاميرتين تأتيان بمستشعرات من سوني، وتدعمان التثبيت البصري.

وأما الكاميرا الثالثة فهي بدقة قدرها 200 ميجابكسل مع مستشعر HP9 من سامسونج، وعدسة تقريب 85 ملم بفتحة عدسة قدرها f/2.27، وهي تدعم التصوير من قرب “الماكرو” والتثبيت البصري، ويضاف إلى ذلك كاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتدعم الكاميرات الخلفية تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية، وتعتمد فيفو على شريحتين جديدتين لتحسين جودة الصور والفيديو: شريحة VS1 لمعالجة البيانات الخام RAW مباشرةً من المستشعر، وشريحة +V3 لتطبيق الفلاتر وتصحيح الألوان، كما يتميز الهاتف بزر تصوير مُحسّن يتيح التحكم في التعريض والتقريب عبر السحب بالإصبع، على غرار زر التحكم في الكاميرا في سلسلة هواتف آيفون 16.

ملحقات احترافية للمصورين

يمكن للمستخدمين اقتناء حزمة المصورين (Photographer Kit) التي تُباع بنحو منفصل بسعر يعادل نحو 350 دولارًا، وتشمل تلك الحزمة قبضة تصوير تضم زرًا مخصصًا للفيديو، وعجلة إعدادات قابلة للتخصيص، وأداة تحكم بالتقريب، وبطارية إضافية بسعة قدرها 2,300 ميلي أمبير تُضاف إلى بطارية الهاتف الأساسية التي تبلغ سعتها 6,000 ميلي أمبير، كما تشمل الحزمة عدسة تقريب من شركة Zeiss حتى 2.35 مرة، ترفع قدرة التقريب من 3.7 مرات إلى 8.7 مرات عبر محوّلات مخصصة.

ومع كل تلك القدرات، ما زال من الصعب أن يحل الهاتف كليًا محل الكاميرات الاحترافية التي تحتوي على مستشعرات أكبر، خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة، لكن فيفو تسعى إلى تقديم خيار متقدم للمصورين من خلال دعم الملحقات، وتوسيع خيارات العدسات مستقبلًا.

يُذكر أن هاتف Vivo X200 Ultra لن يُطرح عالميًا في الوقت الراهن، إذ يقتصر إطلاقه حاليًا على السوق الصينية فقط.