دبي تحتضن قمة الإبداع في “التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025”

انطلقت اليوم منافسات الدورة الثانية من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) في دبي، ويأتي هذا التحدي ضمن فعاليات اليوم الثاني من (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، الذي يُقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

نطاق التحدي وجوائزه:

يُعدّ هذا التحدي الأكبر من نوعه عالميًا، وينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويشهد اليوم الأول من المنافسات النهائية مشاركة 24 متنافسًا يمثلون 16 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويتطلع هؤلاء المتنافسون للفوز بجوائز نقدية قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم إماراتي.

آلية المنافسة والمهارات المطلوبة:

تتوزع المنافسات في اليوم الأول من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) على أربع فئات رئيسية، وهي: الصور الفنية، والفيديوهات القصيرة، والبرمجة، والألعاب الإلكترونية.

ويعرض المشاركون الذين تأهلوا لهذه المرحلة المتقدمة من التحدي مهاراتهم المتميزة في مجال هندسة الأوامر البرمجية (Prompt Engineering)، ويتضمن ذلك استخدام أوامر برمجية واضحة ودقيقة لتوليد محتوى جديد ومبتكر باستخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أبرزها ChatGPT، و Midjourney، الإضافة إلى أدوات أخرى متخصصة، وذلك ضمن إطار زمني محدد.

معايير التأهل لليوم الثاني من التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي:

للتأهل إلى اليوم الثاني والحاسم من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) سيُختار 6 مشاركين من كل فئة من الفئات الأربع، وستتولى مهمة الاختيار أربع لجان تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من القطاعين الحكومي والخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وتستند اللجان في تقييم أعمال المشاركين إلى ثلاثة معايير رئيسية محددة تشمل: دقة المخرجات، وجودة المحتوى المنتج، ومستوى الإبداع والأصالة فيه.

المشاركون المتأهلون في الفئات الأربع:

فئة الصور الفنية: تضم قائمة المتنافسين في فئة الصور الفنية من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) ستة متنافسين موهوبين هم: راميز إقبال من باكستان، وسفيان الحسين من العراق، ويحيي قدورة من فلسطين، وأنستازيا أجناتيكو من روسيا، وهبة حسن من الهند، ونيكولا تشيمالي من جنوب أفريقيا.

تضم قائمة المتنافسين في فئة الصور الفنية من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) ستة متنافسين موهوبين هم: راميز إقبال من باكستان، وسفيان الحسين من العراق، ويحيي قدورة من فلسطين، وأنستازيا أجناتيكو من روسيا، وهبة حسن من الهند، ونيكولا تشيمالي من جنوب أفريقيا. فئة الفيديوهات القصيرة: تأهل إلى هذه الفئة كل من: إبراهيم حجو من سوريا، وأنش ميرا من الهند، وإبراهيم دياب من الأردن، وفهمي متولي من الأردن، ومصطفى زكريا من مصر، وسالم العتيبي من الكويت.

تأهل إلى هذه الفئة كل من: إبراهيم حجو من سوريا، وأنش ميرا من الهند، وإبراهيم دياب من الأردن، وفهمي متولي من الأردن، ومصطفى زكريا من مصر، وسالم العتيبي من الكويت. فئة الألعاب الإلكترونية: يتنافس في هذه الفئة ستة مشاركين هم: آية محمد من مصر، وإبراهيم حلمي من كندا، ومحمد علم من بنجلاديش، وعلي الحموي من سوريا، وإدواردو سوزا من البرازيل، ورهف شورى من سوريا.

يتنافس في هذه الفئة ستة مشاركين هم: آية محمد من مصر، وإبراهيم حلمي من كندا، ومحمد علم من بنجلاديش، وعلي الحموي من سوريا، وإدواردو سوزا من البرازيل، ورهف شورى من سوريا. فئة البرمجة: يضم نهائي فئة البرمجة ستة متسابقين هم: بلال البواردي من المغرب، وناهدة عبد السلام من الهند، وفاطمة غاناتبش من إيران، وياسر العرجي من المغرب، وبلال العبيد من سوريا، وعبد الرحمن المرزوقي من دولة الإمارات.

The best coders can see opportunity in every challenge.

At the Global Prompt Engineering Championship – Coding category, it's all about building better, smarter, and faster code with just a prompt. Who will be the winner? Stay tuned for tomorrow. Sponsored by @DxbChamberDigi… pic.twitter.com/5stWuYsKad — Dubai Future Foundation (@DubaiFuture) April 22, 2025

إقبال عالمي غير مسبوق:

شهدت الدورة الثانية من التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025، إقبالًا عالميًا غير مسبوق، إذ تلقى المنظمون أكثر من 3800 طلب مشاركة من 125 دولة حول العالم، وقد قُيمت هذه الطلبات الأولية وفق نظام تصويت معتمد، مما أدى إلى اختيار النخبة المتأهلة للمنافسات النهائية القوية التي انطلقت اليوم في دبي.

ويعكس هذا الإقبال النجاح الكبير للتحدي في استقطاب المواهب وتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ويستمر التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للابتكار، من خلال توفير منصة تنافسية تجمع ألمع العقول في هذا المجال الحيوي.