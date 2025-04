دبي تحتضن قمة الإبداع في “التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي 2025”

انطلقت اليوم منافسات الدورة الثانية من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) في دبي، ويأتي هذا التحدي ضمن فعاليات اليوم الثاني من (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي)، الذي يُقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل.

يُعدّ هذا التحدي الأكبر من نوعه عالميًا، وينظمه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، ويشهد اليوم الأول من المنافسات النهائية مشاركة 24 متنافسًا يمثلون 16 دولة من مختلف أنحاء العالم. ويتطلع هؤلاء المتنافسون للفوز بجوائز نقدية قيمة تصل قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم إماراتي.

تتوزع المنافسات في اليوم الأول من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) على أربع فئات رئيسية، وهي: الصور الفنية، والفيديوهات القصيرة، والبرمجة، والألعاب الإلكترونية.

ويعرض المشاركون الذين تأهلوا لهذه المرحلة المتقدمة من التحدي مهاراتهم المتميزة في مجال هندسة الأوامر البرمجية (Prompt Engineering)، ويتضمن ذلك استخدام أوامر برمجية واضحة ودقيقة لتوليد محتوى جديد ومبتكر باستخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أبرزها ChatGPT، و Midjourney، الإضافة إلى أدوات أخرى متخصصة، وذلك ضمن إطار زمني محدد.

للتأهل إلى اليوم الثاني والحاسم من (التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي) سيُختار 6 مشاركين من كل فئة من الفئات الأربع، وستتولى مهمة الاختيار أربع لجان تحكيم مستقلة تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، من القطاعين الحكومي والخاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

وتستند اللجان في تقييم أعمال المشاركين إلى ثلاثة معايير رئيسية محددة تشمل: دقة المخرجات، وجودة المحتوى المنتج، ومستوى الإبداع والأصالة فيه.

The best coders can see opportunity in every challenge.

At the Global Prompt Engineering Championship – Coding category, it's all about building better, smarter, and faster code with just a prompt.

Who will be the winner? Stay tuned for tomorrow.

Sponsored by @DxbChamberDigi… pic.twitter.com/5stWuYsKad

— Dubai Future Foundation (@DubaiFuture) April 22, 2025