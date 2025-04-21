ميتا ترصد حسابات المراهقين في إنستاجرام بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف حسابات المراهقين في منصّة إنستاجرام، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية المستخدمين القُصّر، حتى لو تطلّب الأمر تعديل إعدادات حساباتهم دون إذن مسبق.

وكانت الشركة قد بدأت في 2024 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد الفئات العمرية، بالاعتماد على مؤشرات غير مباشرة مثل الرسائل التي تحتوي على تهانٍ بعيد الميلاد السادس عشر، أو أنماط التفاعل التي تميّز الفئات العمرية المتقاربة.

وتخضع حسابات المراهقين في إنستاجرام لإعدادات صارمة افتراضيًا، منها جعل تلك الحسابات خاصةً بنحو تلقائي، ومنع الغرباء من إرسال الرسائل، إضافة إلى تقييد المحتوى المعروض للمراهقين.

وفي عام 2023، فعّلت المنصة إعدادات السلامة لكافة المراهقين بنحو تلقائي ضمن جهودها لحماية الفئات الناشئة من المحتوى غير المناسب والمخاطر الرقمية.

وأوضحت ميتا في منشورٍ عبر مدونتها الرسمية أنها ستبدأ اليوم اختبار ميزة جديدة داخل الولايات المتحدة تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لرصد الحسابات التي تستخدم تواريخ ميلاد البالغين، لكنها تعود في الواقع إلى مراهقين.

وإذا تبيّن أن المستخدم صغير السن، حتى وإن كانت البيانات في الحساب لا تعكس ذلك، فسوف تطبّق إنستاجرام قيود حسابات المراهقين تلقائيًا.

وأقرت الشركة بإمكانية حدوث أخطاء في النظام، مؤكدةً أن للمستخدمين حق العودة إلى الإعدادات السابقة يدويًا إذا لزم الأمر.

يُذكر أن ميتا قد طرحت خلال الأعوام الماضية مجموعة من أدوات التحكم الجديدة للمراهقين، استجابةً للمخاوف المتزايدة من أولياء الأمور والمشرّعين. وكانت المفوضية الأوروبية قد فتحت العام الماضي تحقيقًا بشأن مدى التزام الشركة بحماية الصحة النفسية للمستخدمين القُصّر.

وواجهت الشركة دعوى قضائية في إحدى الولايات الأمريكية بعد تقارير مزعجة كشفت عن نشاطات لأشخاص يستهدفون الأطفال في المنصة.

ويستمر الجدل بين شركات التقنية بشأن المسؤولية في حماية المراهقين؛ إذ تتهم جوجل منافستها ميتا بمحاولة التنصّل من تلك المسؤولية، وإلقائها على متاجر التطبيقات، مثل متجر جوجل بلاي التابع لها.