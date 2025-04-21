يتصدر كل من Pixel 9a و OnePlus 13R سوق الهواتف المتوسطة بفضل المواصفات القوية التي يتمتع بها كلا الهاتفين، وما يوفرانه من تجربة استخدام مميزة.

يأتي كلا الهاتفين بتصاميم أنيقة، ويدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي، ويحتويان على شاشات عالية السطوع وبطاريات كبيرة تتمتع بالعمر الطويل.

ولمساعدتك في اختيار الهاتف المناسب لك، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Pixel 9a و OnePlus 13R:

التصميم

يتميز Pixel 9a بتصميم بسيط دون وجود الشريط البارز المحيط بالكاميرا الخلفية، ويأتي مع حافات منحنية قليلًا وهيكل مصنوع من الألمنيوم. ويمتاز الهاتف بالوزن الخفيف؛ إذ يزن 186 جرامًا، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في البيئات الرطبة أو تحت المطر.

وأما OnePlus 13R فيتميز بتصميم راقٍ يشبه تصميم الهاتف الرائد OnePlus 13 ويأتي في هيكل أكبر وأثقل من هاتف جوجل؛ إذ يبلغ وزنه 206 جرامات. وتأتي الجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع (Gorilla Glass 7i) ويضم الهاتف إطارًا مصنوعًا من الألمنيوم، لكن الأمر السلبي أنه لا يتمتع بمقاومة عالية للماء؛ إذ يدعم معيار IP65 وهذا يعني أنه يجب الحذر عند استخدامه عند المسبح أو تحت المطر.

الشاشة

يضم هاتف جوجل Pixel 9a شاشة pOLED يبلغ مقاسها 6.3 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080 × 2424 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل إلى 2700 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية ممتازة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. وتوفر شاشة هذا الهاتف ألوانًا واضحة مع تباين قوي، كما توفر تجربة بصرية عالية الجودة.

وأما OnePlus 13R فيضم شاشة كبيرة من نوع LTPO AMOLED يبلغ مقاسها 6.78 بوصات، وتمتاز بدقة تبلغ 2780×1264 بكسلًا، وتدعم +HDR10 و Dolby Vision، ومعدل تحديث ديناميكي يصل إلى 120 هرتزًا، وتتفوق على شاشة هاتف جوجل بالسطوع؛ إذ يصل سطوعها إلى 4500 شمعة في المتر المربع، وبفضل حجمها الكبير وسطوعها العالي تُعدّ شاشة هاتف ون بلس مثالية لمحبي بث المحتوى المرئي واللعب بألعاب الفيديو.

الأداء والمعالج

يعمل Pixel 9a بمعالج Tensor G4 من جوجل، وهو معالج يركز في تحسين أداء مزايا الذكاء الاصطناعي، ويأتي مع سعة قدرها 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.1 تبلغ سعتها 128 أو 256 جيجابايت. ويتمتع Pixel 9a بأداء جيد مناسب للمهام اليومية، والألعاب غير الثقيلة.

وأما OnePlus 13R فيقدم أداءً قويًا بفضل معالج Snapdragon 8 Gen 3، ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت.

يتيح هذا المعالج تشغيل التطبيقات والألعاب الكثيفة بسلاسة عالية، كما يدعم هذا الهاتف تقنية تسمى CPU Scheduler، تساعد في تحسين كفاءة وقوة معالج Snapdragon 8 Gen 3 في أثناء اللعب.

يعمل Pixel 9a بنظام أندرويد 15 وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية لمدة تبلغ 7 سنوات، وأما OnePlus 13R فيعمل بنظام أندرويد 15 وواجهة المستخدم OxygenOS 15، وتوفر الشركة تحديثات أمنية لمدة أربع سنوات، وثلاث سنوات من تحديثات النظام.

وفيما يتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي، كلا الهاتفين يدعمان مجموعة كبيرة من مزايا الذكاء الاصطناعي؛ إذ يأتي Pixel 9a مع المساعد الصوتي المدمج Gemini، ويدعم أدوات تحرير الصور الذكية مثل: Pixel Studio، بالإضافة إلى مزية البحث Circle to Search.

وأما هاتف OnePlus 13R فيدعم نظام الذكاء الاصطناعي OnePlus AI الجديد كُليًا الذي يعزّز الإنتاجية ويسهل أداء العديد من المهام. ومن أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في هذا الهاتف:

مزية البحث الدائري: تسمح لك برسم دائرة حول أي صورة أو مقطع فيديو أو نص للبحث عنه باستخدام محرك بحث جوجل دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات.

مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini من جوجل: يمكنه المساعدة في أداء العديد من المهام، وإجراء محادثات تحاكي المحادثات البشرية.

الكاميرا

يضم Pixel 9a كاميرا ثنائية العدسات؛ الرئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، والعدسة الثانية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 13 ميجابكسل. ويستخدم الهاتف خوارزميات متقدمة من جوجل لتحسين جودة التصوير، وتتضمن الصور الملتقطة بكاميرا هاتف جوجل تفاصيل ممتازة مع توازن في سطوع الألوان، خاصة في الإضاءة المنخفضة.

وأما هاتف OnePlus 13R فيحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الرئيسية تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، والعدسة الثانية فائقة الاتساع تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، والعدسة الثالثة مقربة بدقة تبلغ 50 ميجابكسل.

تقدم كاميرا هذا الهاتف صورًا ممتازة في الإضاءة الجيدة مع ألوان مشبعة وتفاصيل واضحة، ولكن الأداء في الليل ليس بالمستوى الذي يقدمه هاتف جوجل Pixel 9a.

وأما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة قدرها 16 ميجابكسل في هاتف ون بلس، وتأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل في هاتف جوجل Pixel 9a.

كلا الهاتفين يدعمان مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي لتحرير الصور؛ مما يساعد في إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور، وإزالة التشويش والضبابية، وتحسين وضوح الصور.

البطارية والشحن

يحتوي Pixel 9a على بطارية تبلغ سعتها 5100 ميلي أمبير في الساعة، يمكن أن تدوم حتى يومين من الاستخدام المتوسط بفضل المعالج الجديد الذي يتمتع بكفاءة في استهلاك الطاقة. ويدعم الهاتف الشحن السلكي بقوة تبلغ 23 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 7.5 واط.

وأما هاتف OnePlus 13R فيحتوي على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 80 واطًا، ويمكن شحن الهاتف بالكامل في أقل من ساعة، لكنه لا يدعم الشحن اللاسلكي.

السعر

يُباع Pixel 9a بسعر يبدأ من 499 دولارًا، ويتوفر بأربعة ألوان هي: البنفسجي (Iris)، والوردي (Peony)، والأبيض والأسود. ويُباع هاتف OnePlus 13R الجديد بسعر يبدأ من 600 دولار، ويتوفر بلونين، هما: الأسود والأبيض.

أيهما تختار؟

اختر Pixel 9a إذا كنت تبحث عن هاتف أندرويد بتصميم بسيط، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة طويلة، ويدعم الشحن اللاسلكي.

اختر OnePlus 13R إذا كنت ترغب في هاتف يضم شاشة كبيرة وعالية السطوع، ويتمتع بأداء قوي في الألعاب، ويدعم الشحن السريع، ويأتي بتصميم أنيق يشبه تصاميم الهواتف الرائدة.

المواصفات الكاملة لهاتفي Pixel 9a و OnePlus 13R:

المواصفات Pixel 9a OnePlus 13R المعالج معالج (Tensor G4) من جوجل. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) من كوالكوم. الشاشة 6.3 بوصات من نوع (P-OLED). 6.78 بوصات من نوع (LTPO AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 12، أو 16 جيجابايت. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الكاميرا الخلفية ثُنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 13 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 8 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. أحادية العدسة بدقة قدرها 16 ميجابكسل. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6/7، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.4. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 5100 ميلّي أمبير في الساعة. 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأبيض، والأسود، والبنفسجي، والوردي. الأسود، والأبيض. الوزن 186 جرامًا. 206 جرامات. السعر يبدأ من 499 دولارًا. يبدأ من 600 دولار.