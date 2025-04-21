مراجعة شاملة لجهاز سامسونج Galaxy Tab S10 FE الجديد

أطلقت شركة سامسونج جهازها اللوحي الجديد Galaxy Tab S10 FE، مستهدفةً المستخدمين الباحثين عن جهاز يتمتع بتوازن بين الأداء والسعر. ويأتي هذا الجهاز مع تحسينات ملحوظة في المعالج والكاميرا، دون تغييرات جذرية في التصميم أو الشاشة. ويُعدّ مناسبًا للطلاب والأشخاص الذين يفضلون إنجاز بعض مهام العمل السهلة باستخدام جهاز لوحي ولا يحتاجون إلى جهاز يتمتع بأداء فائق القوة.

فإذا كنت ترغب في شراء جهاز لوحي من الفئة المتوسطة، يمكنك التفكير في جهاز Galaxy Tab S10 FE الجديد من سامسونج، وستساعدك المراجعة التالية في اتخاذ القرار النهائي:

التصميم والشاشة

يأتي Galaxy Tab S10 FE بالتصميم الأنيق والمألوف لسلسلة الأجهزة اللوحية المتوسطة من سامسونج Tab S FE، ويأتي في هيكل مصنوع من الألمنيوم ويبلغ سُمكه 6.0 ملم، ووزنه يقارب 500 جرام، ويمتاز بدعمه معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار؛ مما يعني قدرته على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يبلغ متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يضم هذا الجهاز شاشة IPS LCD بقياس قدره 10.9 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 2304 × 1440 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزًا.

الأداء والمعالج

يعمل جهاز سامسونج Galaxy Tab S10 FE اللوحي بمعالج Exynos 1580 المُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وهو معالج يقدم أداءً محسنًا مقارنةً بالإصدار السابق. ويتوفر الجهاز بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 128 أو 256 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقة microSD حتى 2 تيرابايت.

يقدم هذا الجهاز أداءً جيدًا في أثناء القيام بالمهام المختلفة، ويُعدّ مناسبًا لإنجاز المهام السهلة والمتوسطة، مثل قراءة المقالات والكتب الإلكترونية، وقراءة المستندات وتحريرها، وبث المحتوى المرئي.

ويتضمن الجهاز قلم S Pen مدمج، مما يجعله مناسبًا لتدوين الملاحظات والرسم، كما أن وجود قلم S Pen في العلبة، يمنح هذا الجهاز مزية إضافية تجعله مميزًا في سوق الأجهزة اللوحية من الفئة المتوسطة.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم One UI 7، ويدعم مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تُحسن تجربة الاستخدام وتُسهل أداء العديد من المهام، مثل البحث عبر الإنترنت، وكتابة النصوص، والترجمة.

الكاميرا

يضم Galaxy Tab S10 FE كاميرا خلفية أحادية العدسة تأتي بدقة قدرها 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة تبلغ 12 ميجابكسل وتوفر جودة تصوير جيدة لمكالمات الفيديو والصور الذاتية. وتدعم كلتا الكاميرتين تسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية.

البطارية والشحن

يحتوي Galaxy Tab S10 FE على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا.

السعر

يُباع Galaxy Tab S10 FE بسعر يبدأ من 499 دولارًا لإصدار Wi-Fi، ويبدأ من 599 دولارًا لإصدار 5G، ويتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأزرق والفضي والرمادي.

هل يستحق الشراء؟

يُعد جهاز سامسونج Tab S10 FE الجديد خيارًا مناسبًا للمستخدمين الباحثين عن جهاز لوحي من الفئة المتوسطة يمتاز بالأداء الجيد ويأتي مع قلم ذكي مضمن، ويدعم تحديثات نظام التشغيل لمدة طويلة.

المواصفات الكاملة لجهاز سامسونج Galaxy Tab S10 FE الجديد:

المواصفات Galaxy Tab S10 FE المعالج معالج (Exynos 1580) من سامسونج. الشاشة 10.9 بوصات من نوع ( IPS LCD ). خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية أحادية العدسة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. نظام التشغيل أندرويد 15. البطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأزرق، والرمادي والفضي. الوزن 500 جرام. السعر يبدأ من 499 دولار ًا.